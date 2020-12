Lifte stehen weiter still Keine weiße Weihnacht für die Wintersportler

Was diesmal noch schwieriger als sonst gewesen wäre, weil man nicht die rüstigen Rentner nicht zur Verfügung gestanden wären: Dass man Leute, die zum Fest nicht einmal Enkelbesuch empfangen sollten, nicht am Lift einsetzen durfte, war von vorneherein klar gewesen.

Vereine hatten bereits Konzepte eingereicht

Der Rest nicht unbedingt. Für den Fall der Fälle hatten die WSVs aus Ebingen und Tailfingen sowie der Ski-Club Onstmettingen am 3. Dezember Hygienekonzepte bei der Stadt eingereicht, die, von der Toilettensituation, die überall anders aussah, nahezu deckungsgleich, weil unterein-ander abgesprochen waren. Sie sahen strikte Maskenpflicht im Wartebereich des Skiliftes, an der Kasse zum Ticketkauf und auf den Toiletten vor; die von allen drei Vereinen benutzten Schlepplifte, in denen sich üblicherweise zwei Personen einen Bügel teilen, durften nur einzeln belegt werden, es sei denn, zwei Personen aus einem Haushalt lifteten gemeinsam. Im Wartebereich wären wie im Supermarkt Abstände mit Klebeband bezeichnet gewesen, und es hätte wegen der Abstandsregeln keine Punktekarten gegeben. Der Gaststät-tenbetrieb sollte entfallen oder sich auf den Kioskverkauf "to-Go" beschränken.

Fürs Erste sind die Konzepte überflüssig geworden; das wissen die Vereine seit Dienstag. Alles Makulatur? Die Hoffnung stirbt zuletzt – vielleicht entspannt sich die Infektionslage ja zu einem Zeitpunkt, zu dem auch noch die Chance auf Schneefall besteht.

Wintersportler kommen auch ohne Liftbetrieb

Ingo Schick und Thomas Merz, den Vorsitzenden des WSV Tailfingen, ist bewusst, dass sie in diesem Fall gefordert wären. "Es wollen viele Leute Ski fahren", weiß Merz, "wenn es doch noch dazu kommt, muss das Hygienekonzept funktionieren." Was beim Publikum eine Besonnenheit voraussetzen würde, die Ingo Schick nicht unbedingt für selbstverständlich hält. Er ist gewarnt: Auch ohne Liftbetrieb und Bewirtung seien am vergangenen Wochenende an die 50 Wintersportler mit Skiern, Bob und Schlitten auf die Ebinger Piste gegangen. Das Flatterband, das den Parkplatz am Lerchenstüble sperrte, sei heruntergerissen worden, die Mitglieder des WSV hätten ihn mit ihren Autos blockieren müssen, um die die Leute vom Parken abzuhalten – und einige von ihnen seien tatsächlich nach Glühwein gefragt worden.

Sollte die Saison jetzt schon beendet sein, ehe sie überhaupt begonnen hat, dann wäre das für die Vereine fatal. "Der Liftbetrieb ist unsere Haupteinnahmequelle", sagt Schick. "Wenn die ganz wegfällt, wird es im nächsten Jahr richtig interessant."

Langläufer und Schneewanderer nicht betroffen

Nicht von den Einschränkungen der Coronaverordnung betroffen sind derzeit die Freunde des nordischen Wintersports, also Langläufer und Schneewanderer. Die zwei Doppelspur-Loipen auf dem Raichberg gelten nicht als Sportanlagen und sind gespurt – wohlgemerkt mit einem Mittelstreifen, dessen Breite die 1,50 Meter Mindestabstand nirgendwo unterschreitet. Dass dieser auch sonst einzuhalten ist, versteht sich von selbst; Laufen in der geschlossenenen Gruppe ist untersagt, es sei denn, es handelt sich um einen Haushalt. Auch der Wintertraufgang "Wintermärchen", ebenfalls auf dem Raichberg, kann begangen werden; Schneehöhen werden auf der Internetseite www.albstadt.de täglich aktualisiert.