1 Der Lift am Kaltenbronn läuft und die ersten Wintersportler sind unterwegs. Links auf dem Bild ist Gesellschafter Sven Schlegel und sein treuer Helfer Walter Günthner. Foto: Stadler

Darauf haben nicht nur die Gesellschafter der Skilifte Kaltenbronn gewartet, auch die Wintersportbegeisterten freuen sich über die weiße Pracht, die schon jetzt zum Skifahren, Snowboarden oder Rodeln einlädt.















Kaltenbronn - Bereits im vierten Jahr betreiben die drei Gesellschafter Sven Schlegel, Jens Kleinert und Marc Bopp die beiden Skilifte Kaltenbronn auf über 860 Metern Höhe. "Wir sind froh, dass wir bereits jetzt im Dezember in die Wintersaison starten konnten", äußerte sich Schlegel begeistert über den frühen Beginn des Liftbetriebs aufgrund der jetzt schon herrschenden Schneelage. Im vergangenen Jahr, so der Gesellschafter weiter, "durften wir ja aufgrund von Corona das Skifahren nur im sogenannten Familienverbund ermöglichen, und im Jahr davor waren die Schneeverhältnisse nicht ausreichend".

Schon mehrere Tage in Betrieb

In diesem Winter lief der Lift am Kaltenbronn schon an mehreren Tagen und die Betreiber hoffen darauf, dass noch sehr viele in den Wintermonaten folgen werden. Die beiden Lifte auf dem Kaltenbronn führen zur 600 Meter langen Piste, die sowohl von Skifahrern, Snowboardern als auch von Rodelfans auf separatem Bereich befahren werden kann – und das alles ohne Einsatz von Kunstschnee.

Das zieht Gäste aus einem größeren Einzugsgebiet an. Sven Schlegel und Walter Günthner, der seit vielen Jahren regelmäßig am Lift mithilft, freuen sich auf Wintersportler und Rodelfans aus der Umgebung und aus dem Karlsruher und Pforzheimer Raum. Aber auch Menschen aus Stuttgarter Umgebung machen sich auf den Weg nach Kaltenbronn.

Rodeln geht auch bergauf

Vor drei Jahren haben die Gesellschafter eine größere Anzahl von eigens dafür umgebauten Sicherheitsrodeln beschafft. Diese können am Kaltenbronn zu Einzelfahrten oder stundenweise zu bestimmten Zeiten angemietet werden, ebenso wie Sicherheitshelme für das Vergnügen auf zwei Kufen, das bereits mit der Bergauffahrt beginnt.

Hierfür werden die Rodel am Schlepplift eingehängt, dann kann der Spaß beginnen und die rasante Abfahrt rückt näher. Das Tempo auf der Piste bestimmen die Rodler selbst, die Rodel sind mit einer Sicherheitsbremse ausgestattet, die auch bei einem ungewollten Abstieg das Gefährt ausbremst. Kinder unter 120 Körpergröße dürfen nur gemeinsam mit einem Erwachsenen diese Bergauf-Rodel nutzen. Allen anderen sind Einzelfahrten erlaubt.

Bewirtschaftung der zünftigen Hütte geplant

Ab der Monatsmitte, so die Liftbetreiber, sei auch die Bewirtschaftung der urigen und zünftigen Hütte, das "Kegelbachstüble", durch Familie Sarbacher geplant.

Die aktuell gültigen Corona-Regeln, es gilt 2G plus, werden durch das Personal an der Liftkasse überprüft. Für die Gäste am Skilift Kaltenbronn bedeutet dies, ein gültiges Dokument unaufgefordert an der Kasse vorzuzeigen.

Aktuelle Wetterinfo

Über Schneebedingungen, Öffnungszeiten und alles Weitere, auch über Details zur aktuellen Corona-Verordnung Baden-Württemberg, informieren die Betreiber der Skilifte Kaltenbronn stets aktuell auf Facebook und Instagram sowie auf der Website unter: www.skilifte-kaltenbronn.de.