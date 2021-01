Lift stundenweise buchbar Vor allem Dobler nutzen Angebot

Seit 17. Januar konnte der Lift stundenweise gebucht werden – jeweils von einer Familie in einem Haushalt plus einer weiteren Person. "Wir haben Facebook genutzt, aber das meiste hat sich über Mundpropaganda herumgesprochen", freut sich Kraft, "bisher waren vor allem Dobler da".

Bis abends um 19 Uhr

Weil der Hang relativ kurz ist, werden pro Stunde 50 Euro verlangt: "Eine schöne Einnahme für die IG."

Und wer am vergangenen Mittwoch kam, auf die von Kraft und Reinhard Lehmann noch einmal frisch gewalzte Piste, der hatte richtig Glück. Denn mit dem Wärmeeinbruch am Donnerstag war es mit der Skisaison am "Becka Roi" fürs Erste einmal vorbei.

Am Mittwoch jedoch konnte noch bis abends um 19 Uhr geliftet und Ski gefahren werden. So wie von zwei Freundinnen aus Karlsruhe und dem Gaistal, die ihre Kinder dabei hatten: "Das ist super!"

Unten an der "Talstation" sorgten Matthias Neufeld und Pirmin Leitz von der IG für einen gefahrlosen Einstieg in den Lift. Per Funk waren sie mit der "Bergstation" verbunden, wo Dominik Leitz ein Auge darauf hatte, dass der Ausstieg ebenfalls glatt lief.

Sobald es die Wetterverhältnisse wieder zulassen: Interessierte können bei Facebook schauen oder – für Dobler Insider – die Mitglieder der IG Skilift kontaktieren, wann es weitergeht.