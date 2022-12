1 Schnee liegt zwar schon, aber ob das für den Wintersportspaß reicht? Foto: Wagner

Sobald der erste Schnee gefallen ist, scharren begeisterte Wintersportler schon mit den Hufen. In Oberndorf liegt ein für den Winterspaß geeigneter Hang im Webertal direkt vor der Haustür. Hat die Skisaison dort schon begonnen?















Oberndorf - Der Schnee ließ im Kreis Rottweil in diesem Jahr eine ganze Weile auf sich warten. Und wie es scheint müssen Skifahrer und Snowboarder auch noch ein wenig länger ausharren.

"Bisher liegt noch zu wenig Schnee, um den Betrieb aufzunehmen", sagt Walter Märländer vom Oberndorfer Skiclub, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Den Lift habe man in froher Erwartung schon Anfang Dezember aufgebaut. Für die Inbetriebnahme und einen echten Winterspaß fehlen jedoch noch zehn bis 15 Zentimeter Schnee, meint Märländer.

Wenn es dann soweit ist und ordentlich Schnee fällt, kann der Lift direkt aktiviert werden, heißt es. "Dann nehmen wir alles mit hoch – Skifahrer, Snowboarder, Rodler, ganz egal", sagt Märländer. Wer drei Euro bezahlt, darf den Lift an diesem Tag unbegrenzt nutzen.

Der Skihang im Webertal ist rund 200 Meter lang und hat eine maximale Steigung von 42 Prozent. Der Höhenunterschied liegt bei 61 Metern. Am Fuß des Hangs befindet sich die Skihütte samt Lift.

Kurse sind wieder geplant

Auch Kurse für Nachwuchs-Skifahrer von vier bis sechs Jahren sind im neuen Jahr wieder geplant, sofern es die Schneelage möglich macht. Diese werde man aber nur in den Ferien oder an den Wochenenden anbieten, kündigt Märländer an. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Kinder unter der Woche keine Zeit hätten, weil viele nachmittags Unterricht haben.

Der Lift ist meist ab 13 Uhr und bis die Dunkelheit hereinbricht in Betrieb. Die Öffnungszeiten werden ebenso wie die Zeiten für Skikurse kurzfristig bekanntgegeben, sobald beides startet.

Probleme mit dem Flutlicht

Sehr beliebt waren in der Vor-Corona-Zeit immer die Treffen, bei denen man bis in die Abendstunden dem Lieblingswintersport nachgehen und anschließend unten bei Bier und Glühwein eine Gaudi haben konnte, erzählt Walter Märländer. Bewirtung an der Skihütte ist ebenfalls wieder geplant, jedoch wurde jüngst festgestellt, dass das Flutlicht im Webertal nicht mehr funktioniert. "Es sieht aus, als hätten Waldarbeiter versehentlich die Kabel mit einem Holzernter herausgerissen und beschädigt", so Märländer. Das müsse sich nun erst einmal ein Elektriker ansehen.

Während sehnsüchtig auf den Skisaisonstart im Webertal gewartet wird, organisiert der Skiclub auch Ausfahrten in die Berge. "Die sind außerordentlich beliebt. 22 Leute haben sich schon für die nächste Ausfahrt im März in die Dolomiten angemeldet", so Märländer. Die Ausfahrten in Skigebiete würden jedoch immer weniger, wie er beobachtet habe. Eine Kostenfrage, denn einigen sei so ein Skiurlaub oder -ausflug mit der ganzen Familie inzwischen einfach zu teuer.

Dank des Angebots im Webertal muss trotzdem keiner auf den Winterspaß verzichten. Nun muss es eben nur noch ordentlich schneien.