Lifestyle Freudenstädterin bringt Lachyoga-Box aus

"Die Positive Psychologie sagt, Glück ist erlernbar", erklärt Anna Karina Cassinelli Vulcano. Also warum sie nicht mit Lachyoga-Übungen verbinden, dachte sie sich. Die Idee für die Helpies-Box war geboren. Wer sie öffnet, bekommt zunächst Informationen darüber, wofür die Begriffe Lachyoga und Positive Psychologie stehen und was sie bewirken können. Danach werden aus der Positiven Psychologie die sechs Tugenden – Weisheit und Wissen, Mut, Humanität und Liebe, Gerechtigkeit, Mäßigung sowie Toleranz – und die 24 Stärken wie Neugier, Ausdauer, Kreativität, Humor oder Teamfähigkeit aufgelistet.

Auf 24 weiteren Karten findet man auf der blauen Vorderseite Lachyoga-Übungen und auf der grünen Rückseite die Erklärung dafür, um welche persönliche Stärke sie sich drehen. Illustriert hat die Karten Anna Karina Cassinelli Vulcanos Tochter Sofia. Beim Malen habe sie ihre Kreativität ausgelebt und eine neue Stärke an sich entdeckt, freut sich die Mutter.

In Schulklassen und Seminaren

Mit ihrer Box wendet sich die Yogatrainerin an Seelsorger, Therapeuten, Dozenten, Pädagogen und Sozialarbeiter – kurzum an alle, die mit Menschen arbeiten. Die Box gebe ihnen eine Anleitung an die Hand, um mit Schulklassen, bei Seminaren oder Schulungen selbst zu Lachyoga-Übungen anzuleiten, so die Yogalehrerin, die immer wieder gebucht wird, um ganze Gruppen zum Lachen zu bringen.

Die Box eigne sich aber auch für gemeinsame Familienabende und könne auf Partys für gute Laune sorgen, so Anna Karina Cassinelli Vulcano, die schon für Junggesellenpartys gebucht wurde. "Die Lachyoga-Übungen sind albern, sie sprechen das Kind in uns an", sagt sie. Deshalb eigneten sich die Übungen gut als Eisbrecher bei Seminaren, damit sich die Teilnehmer besser kennenlernen und die Teamfähigkeit stärken könnten.

Einen kleinen Vorgeschmack bekommen alle, die sich für Lachyoga interessieren, unter www.lachyogahelpies.de in dem Video "Lachen aus der Dose", in dem die Verlegerin der Lachyoga-Box zusammen mit Grafikerin, Illustratorin und Autorin zu sehen ist. Über die Webseite können zudem kostenlos Lachyoga-Übungen angeschaut werden.

Die Box mit den "Lachyoga Helpies" gibt es beim Helina Verlag GbR oder bei Anna Karina Cassinelli Vulcano im Namasté-Yoga Studio, Bahnhofstraße 18, in Freudenstadt.