Liegestühle, Pins und Thermobecher: Diese Souvenirs gibt es in den Tourist-Infos des Kinzigtals

Die Tourist-Informationen im Kinzigtal verkaufen verschiedene Souvenirs. Dabei gibt es auch ungewöhnliche Artikel wie Miniaturrathäuser und Holzkanonen.
Geheimnisvolle Wälder, malerische Altstädte, Tradition und Brauchtum, jede Menge Wanderwege und leckere Schwarzwälder Kirschtorte – das Kinzigtal ist eine beliebte Touristenregion, die Jahr für Jahr Reisende aus aller Welt anzieht. Und viele kaufen ein Andenken. Unsere Redaktion hat in den Tourist-Infos nachgefragt, was in den Regalen der Welt herumsteht, das ehemalige Urlauber an ihren Besuch in der Regio erinnert.