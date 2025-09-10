Liegestühle, Pins und Thermobecher: Diese Souvenirs gibt es in den Tourist-Infos des Kinzigtals

Geheimnisvolle Wälder, malerische Altstädte, Tradition und Brauchtum, jede Menge Wanderwege und leckere Schwarzwälder Kirschtorte – das Kinzigtal ist eine beliebte Touristenregion, die Jahr für Jahr Reisende aus aller Welt anzieht. Und viele kaufen ein Andenken. Unsere Redaktion hat in den Tourist-Infos nachgefragt, was in den Regalen der Welt herumsteht, das ehemalige Urlauber an ihren Besuch in der Regio erinnert.

Wolfach: Typische Souvenirs verkauft die Wolfacher Tourist-Info nicht, wie sie unserer Redaktion gegenüber erklärt. Der Grund: “Wir wollen dem Einzelhandel keine Konkurrenz machen“, schreibt Harald Eisenmann vom Büro für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing. Was allerdings anboten werde, seien Magnete und Liegestühle der Schwarzwald Tourismus Kinzigtal, diverse Wander- und Radkarten, Schlüsselanhänger mit Einkaufswagenchip sowie Regenschirme. „Typisch für Wolfach bieten wir Miniaturrathäuser aus Keramik und Rucksäcke der Schwarzwald Tourismus an. Die sind aber ehr in einem Hochpreissegment“, so Eisenmann.

Haslach: Postkarten gibt es laut Martin Schwendemann, Leiter des Kultur- und Tourismusbüros, in Haslach. Es gab auch die Playmobil-Schwarzwaldmarie, die aber blitzschnell ausverkauft war – ausschließlich erworben allerdings von Einheimischen. Außerdem gibt es Trinkgläser mit Haslach-Motiv und einen Thermobecher. Davon abgesehen verweist Schwendemann an den Einzelhandel: „Der nach wie vor gute Einzelhandelsbesatz in Haslach sorgt natürlich auch für Souvenirs, dem wir keine Konkurrenz machen wollen. Ich verweise beispielsweise auf „Studio K“ mit einem sehr schönen Schwarzwaldshop oder auch auf Lotto am Marktplatz oder auch die Gärtnerei Göppert mit ihren Kinzigtäler Spezialitäten“, so Schwendemann.

Speziellere Souvenirnachfragen in der Tourist-Info seien selten, allenfalls Minibollenhüte oder Gutacher Trachtenminipuppen kommen – selten genug – vor, doch da sind andere Orte sicher berufener. „Die häufigste Fragen sind tatsächlich: ,Wo gibt es hier guten Schinken zu kaufen?’ Oder auch ,Wer hat einen guten Edelbrand, Kirschwasser oder Gin?’“ Sehr gut laufen würden die Liegestühle der Schwarzwald Tourismus Kinzigtal, gekauft würden die aber von Einheimischen, die ein schönes Geschenk suchen, so Schwendemann. Als Besonderheit halte die Stadt Haslach fast die ganze am Markt erhältliche Hansjakobliteratur in der Tourist-Info und im Freihof vor. Außerdem gebe es ein Buch über die Schwarzwälder Trachten und ein „Gesteinsset: Gesteine des Mittleren Schwarzwalds“ für Geo-Touren in der Region.

Mühlenbach: In der Mühlenbacher Tourist-Info werden eine Trinkflasche, Handtuch, Weihnachtstasse und Vesperbrett angeboten, jeweils mit dem Mühlenbach-Logo. Und es gebe Wanderkarten, verschiedene Bücher über Mühlenbach sowie den Mühlenbach-Gutschein. „Da die Gäste meistens in Ferienwohnungen auf Bauernhöfen untergebracht sind, werden gerne einheimischer Honig, Marmeladen, Schnaps und Wurstwaren direkt vom Hof gekauft“, berichtet Mühlenbachs Bürgermeisterin Helga Wössner. Beliebt seien weiterhin Lebensmittel vom Direkterzeuger und der Mühlenbach-Gutschein. Die Souvenirs würden teilweise von einheimischen Betrieben oder von der Lebenshilfe in Haslach bezogen.

Hornberg: Etwa 25 bis 30 Souvenirs werden in Hornberg verkauft, schätzt Vera Riese von der Tourist-Information. Dazu gehörten Mini-Bollenhut, Trailglöckle, Magnete mit Motiven aus Hornberg, Pins mit verschiedenen Motiven (Hornberg, Schwarzwald, Narrenzunft) und alles rund ums Hornberger Schießen wie Holzkanonen, Tassen, Trinkflaschen, Pins. Besonders beliebt seien Magnete, Mini-Bollenhut und Postkarten. Der Bollenhut werde eher von Frauen gekauft, Holzkanonen kauften Opas für Ihre Enkelkinder. „Magnete und Postkarten kaufen alle“, so Riese. Die Artikel würde die Tourist-Info zum Teil online bestellen, zum Teil bekämen sie sie von der Schwarzwald Tourismus Kinzigtal aus Wolfach. „Das sind die Kinzigtal-Souvenirs, nicht speziell für Hornberg“, erklärt sie.

Hofstetten: „Wir haben zwei verschiedene, selbst gestaltete Hofstetten-Tassen, dazu T-Shirts und Zip-Hoodies mit der Aufschrift ,Dem Himmel ein Stück näher’“, erzählt Hofstettens Bürgermeister Martin Aßmuth. Die handbemalten Tassen mit verschiedenen Ortsmotiven würden am stärksten nachgefragt. Sie sind von der Nürnberger Firma Mila. In der Vergangenheit habe die Hofstetter Tourist-Info auch Vesperbrettle oder Kräuterlikör angeboten.

Playmobil-Figur

Die Playmobil-Figur „Schwarzwaldmarie“ wurde Mitte August in vielen Tourist-Infos des Kinzigtals angeboten. Sie war so beliebt, dass sie innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war.