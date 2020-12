Lieferservice in Freudenstadt Per Video-Anruf in den Einkaufsladen

"Dies kann ein Facetime-Gespräch mit Inhabern der Geschäfte sein", nennt Özkul ein Beispiel. Dabei kann sich der Kunde per Video-Anruf im Laden umgeschauen. Gefällt ihm die Ware, etwa Kleidung, Dekoration oder anderes, kann er diese bestellen. Das Geschäft versendet diese dann.

Bereits 50 Geschäfte haben sich beim Freudenstadt-Marketing gemeldet, deren Service über die Homepage des Vereins, der Stadt oder auch in Anzeigen beworben werden. Gerade in dieser Zeit ist es laut Deniz Özkul wichtig, nicht auf Onlinedienste zurückzugreifen und die Geschäfte vor Ort nicht zu vergessen: "Das würde sich in den kommenden Monaten und Jahren durchziehen."

Wenn die Geschäfte vor Ort nicht überleben und nach der Krise schließen müssten, würde die Vielfalt des Angebots in der Stadt verloren gehen, so Deniz Özkul. "Doch der Lockdown war für keinen eine Überraschung", versichert die City-Managerin. Sie habe bereits mit vielen gesprochen, die mit einer Schließung der Geschäfte gerechnet haben.

"In dieser Zeit ist der Lockdown bestimmt auch richtig, doch es wird eine schwere Zeit für alle." Das Verständnis der Menschen sei groß, so Deniz Özkul. Das Einzige, was als "gemein" betitelt wird: Großgeschäfte mit einem weitreichenden Sortiment, das sich auch mit dem der Einzelhändler überschneidet, dürfen weiterhin geöffnet bleiben.

"Eigentlich wäre es da nur gerecht, etwa Spielzeug oder Kleidung abzusperren", sagt Deniz Özkul.