Lieferketten: Wie Betriebe durch Lieferketten Ressourcen schonen können

Oft werden Lieferketten pauschal als ein abstraktes Konstrukt zwischen Ländern und Kontinenten gesehen, auf welches man als kleiner Betrieb nur kaum einen Einfluss hat. Dies ist jedoch keinesfalls so, denn selbst kleine Anpassungen können einen großen Unterschied machen. Es geht nicht um große CO₂-Bilanzen, sondern um alltägliche Fragen. So sinkt der CO₂-Ausstoß, Verpackungsmaterial wird eingespart und die Personalplanung im Versand vereinfacht. Für Betriebe entsteht ein doppelter Gewinn: mehr Nachhaltigkeit und handfeste Kostenreduktion.
Ordnung im Lager schafft Spielraum für Optimierungen