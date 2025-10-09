Lieferketten: Wie Betriebe durch Lieferketten Ressourcen schonen können

Oft werden Lieferketten pauschal als ein abstraktes Konstrukt zwischen Ländern und Kontinenten gesehen, auf welches man als kleiner Betrieb nur kaum einen Einfluss hat. Dies ist jedoch keinesfalls so, denn selbst kleine Anpassungen können einen großen Unterschied machen. Es geht nicht um große CO₂-Bilanzen, sondern um alltägliche Fragen. So sinkt der CO₂-Ausstoß, Verpackungsmaterial wird eingespart und die Personalplanung im Versand vereinfacht. Für Betriebe entsteht ein doppelter Gewinn: mehr Nachhaltigkeit und handfeste Kostenreduktion.

Ordnung im Lager schafft Spielraum für Optimierungen

Auch die Lagerhaltung ist ein zentraler Hebel für nachhaltige Lieferketten. Hier geht es nicht nur um Platz, sondern um den gezielten Einsatz von Materialkreisläufen. Palettenregale erleichtern die Rückführung von Mehrwegbehältern, die in Kreisläufen genutzt werden, ohne wertvolle Fläche zu blockieren. Wer Schnellläufer nah am Ausgang platziert und selten benötigte Teile in die Höhe verlagert, reduziert unnötige Wege. Ergänzend können digitale Systeme helfen, Überproduktion zu vermeiden, indem sie Bestände transparent machen. Ein Handwerksbetrieb beispielsweise berichtete, dass er durch konsequente Rückführung von Verpackungen nicht nur Abfallgebühren gespart, sondern auch Materialkosten um zehn Prozent gesenkt hat.

Gemeinsame Transporte nutzen, um Leerfahrten zu vermeiden

Mehrwegverpackungen standardisieren und zentral zurückführen

Lagerflächen strukturiert aufbauen, mit klar definierten Zonen

Digitale Bestandsführung einsetzen, um Fehlmengen zu verhindern

Die Vorteile sind klar: weniger Abfall, kürzere Wege, mehr Transparenz und eine bessere Auslastung der vorhandenen Flächen. Auf dieser Basis können sehr viele andere Änderungen und Optimierungen vorgenommen werden, die bei Unordnung schlicht nicht möglich gewesen wären.

Zusammenarbeit mit Beteiligten der Lieferkette

Nachhaltige Lieferketten sind selten das Ergebnis eines Einzelbetriebs. Besonders in Branchen mit engen Lieferfristen entstehen Vorteile, wenn Unternehmen ihre Abläufe koordinieren. Eine Spedition im Münsterland etwa bündelt Lieferungen verschiedener Kunden in gemeinsamen Lkw-Ladungen. Das senkt Emissionen und verbessert gleichzeitig die Planbarkeit der Touren. Auch Informationen zu Nachfrage oder Produktionsspitzen lassen sich besser steuern, wenn sie transparent geteilt werden. In den aktuellen Nachrichten finden sich weitere Beispiele, wie Unternehmen ihre Logistikprozesse nachhaltiger gestalten, ohne auf Effizienz zu verzichten. Deutlich wird, dass Kooperation nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Konkrete Handlungsempfehlung für KMU: Kleine und mittlere Unternehmen sollten zunächst mit überschaubaren Kooperationsprojekten starten. Ein erster Schritt ist die Abstimmung von Lieferterminen mit benachbarten Betrieben, um Leerfahrten zu vermeiden. Ebenso sinnvoll ist die gemeinsame Nutzung von Verpackungen oder Mehrwegpaletten, die in Kreisläufen geführt werden. Wichtig ist, die Zusammenarbeit klar zu dokumentieren: feste Abläufe für Abholung, Rückführung und Zuständigkeiten verhindern Missverständnisse.

Welche Prozesse einer Lieferkette sind besonders umweltschädlich?

Welche Prozesse einer Lieferkette besonders umweltschädlich sind, hängt von Branche und Struktur ab, doch es gibt typische Schwerpunkte. Gerade folgende Bereiche beanspruchen überdurchschnittlich viele Ressourcen und stehen deshalb im Fokus:

Transportwege: Lkw, Flugzeuge oder Schiffe : Lkw, Flugzeuge oder Schiffe verursachen den größten Teil der CO₂-Emissionen . Lange Strecken und Leerfahrten erhöhen den Verbrauch zusätzlich. Verpackung: Einwegmaterialien wie Kunststoff oder beschichteter Karton erzeugen Abfall und belasten Entsorgungssysteme. Lagerhaltung: Hoher Energiebedarf für Kühlung, Beleuchtung und Heizungen sorgt für erhebliche Emissionen. Produktion von Vorstufen: Rohstoffgewinnung und energieintensive Fertigungsschritte schlagen besonders stark auf die Umweltbilanz. Retouren und Fehlmengen: Überproduktion, Ausschuss oder ungenutzte Bestände führen zu Material- und Energieverlusten ohne Wertschöpfung.

Wer diese Felder gezielt analysiert, kann konkrete Maßnahmen entwickeln. Von gebündelten Transporten über Mehrwegverpackungen bis zu energieeffizienter Lagertechnik.