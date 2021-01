Lieferdienst in Donaueschingen Service bekommt durch Pandemie ganz neuen Stellenwert

Am Wochenende beliebt

"Der Lieferdienst läuft konstant gut", sagt Christian Köster. "Er tut den mitmachenden Gastronomen gut, weil sie damit wenigstens ihre Grundfinanzierung leisten, also die Fixkosten abdecken können." Doch man müsse differenzieren: Im vergangenen Dezember sei insgesamt mehr los gewesen als nun im Januar. Durchgehend gut sei die Zahl der Bestellungen dagegen an den Wochenenden. Ende Januar erlebt Köster eigenen Angaben zufolge, "dass die Leute wieder vermehrt bestellen". Die Solidarität der Bürger scheint also ungebrochen, vielmehr sei eine gewisse Abweichung im Lauf der Monate völlig normal, so der Gastronom.

Köster bestellt ebenfalls

Was bei einzelnen Gastronomen noch etwas schwierig laufe, ist laut Köster der Digitalisierungsprozess. Es müsse sichergestellt sein, dass immer jemand erreichbar ist, dass die Webseite zuverlässig funktioniert und somit vom Kunden verlässlich Essen bestellt werden kann, das dann vom Anbieter geliefert wird.

Um diese Funktionalität zu testen, würden der Gastronom und seine Mitstreiter schon auch mal selbst bestellen und dadurch auf privater Basis den Lieferdienst nutzen.

Der Corona-Lockdown mit Ausgangssperre und geschlossenen Restaurants befeuert die Dynamik des Lieferangebotes. Also wollte Christian Köster mithilfe einer Aktion lokale Angebote bündeln.

Konkurrent Lieferando

Vereinzelt stelle er fest, dass Gastronomen lieber in einer "Ein-Mann-Show", sprich in Eigeninitiative, einen Lieferdienst anbieten, statt sich dem gemeinschaftlichen Miteinander anzuschließen. Das findet er schade: "Ich habe noch nicht ganz verstanden, wieso manche Anbieter über große Plattformen wie Lieferando gehen, statt über die lokale Ebene", sagt er.

Als einen Grund nennt Köster die Zahlung von Gebühren. "Lieferando ist zwar bekannter als unsere Plattform, aber zwackt zwischen 18 bis 30 Prozent der Summe ab." In Donaueschingen und Umgebung könne man zusammen etwas Günstigeres auf die Beine stellen; das funktioniere genauso gut und sei lokal. Er wünscht sich weitere Partner und ist davon überzeugt, dass es Gastronomen leichter fallen würde, potenzielle Kunden auf lokaler Ebene anzusprechen; das wiederum könne für mehr Umsatz sorgen.

Eines ist sicher: Lieferdienste sind eine willkommene Ergänzung für Gastronomiebetriebe und können in Pandemie-Zeiten wenigstens zu einem gewissen Teil das Überleben der Branche sichern. Doch einen dauerhaften Ersatz für den Restaurantbesuch können sie kaum darstellen.

"Wir werden den Lieferservice nicht aufgeben und ihn über Corona hinaus weiter anbieten", sagt Christian Köster. "Doch der Kundenkontakt, was unsere Branche ja ausmacht, fehlt insbesondere dem Servicepersonal enorm." Mitarbeiter, die etwa im Servicebereich tätig sind, müssen laut Köster in der Küche oder für die Organisation eingesetzt werden. "Wer Familie hat oder besonders auf den Job angewiesen ist, den versuchen wir irgendwie im Team zu installieren, sei es für Fahrdienste an den Wochenenden." Lohnkosten einzudämmen, das sei jedoch unumgänglich – vor allem, je länger die Schließung der Restaurants andauere.

Kritik an der Politik

Indes kritisiert Köster, der Staat habe sich "ewig Zeit gelassen, um zu reagieren und Hilfszahlungen zu leisten". Er sieht diejenigen, die recht zeitnah Hilfe beantragt und darüber hinaus einen guten Steuerberater an ihrer Seite haben, besser aufgestellt als die Einzelkämpfer, die es in der Gastronomie nicht selten gebe. Die neuerlichen Hilfsangebote sollen ihm zufolge wohl weniger bürokratisch sein, was zum Beispiel die Anträge angehe. Dennoch kommen die finanziellen Hilfen zu spät an, sagt er.

"Wir hatten als Eventwist GmbH das Glück, Rücklagen bilden zu können. Vor Kurzem haben wir erst die Bestätigung bekommen, dass uns Hilfen zustehen. Aber viele andere sind am Ende, weil sie sich eine Vorfinanzierung von Miete oder Waren nicht leisten können."

Weitere Aspekte des regionalen Lieferdienstes

Winter: Die zuletzt starken Schneefälle in der Region sowie die Eisglätte wirken sich auch auf den Lieferservice aus. An dem Wochenende Mitte Januar etwa sei ein Ausliefern teilweise undenkbar gewesen, sagt Christian Köster. "Je nach Lage war das bei hoch gelegenen Lieferorten schon schwierig. Aber jetzt geht es, wir sind in einem kontrollierten Modus".

Statt drei Autos haben die beiden Twist-Lokale nur eines nutzen können, das nicht mit Heck-, sondern Allradantrieb ausgestattet ist. "Die Kunden kamen uns teilweise etwas entgegen, wenn die Straßen einfach nicht zugänglich waren. Da haben wir viel Verständnis und Hilfe erfahren".

Müll: "Jedem von uns ist daran gelegen, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Wir versuchen, bei allen Produkten auf Papierformen zu setzen", erklärt Christian Köster. Als Beispiele nennt der Gastronom Papiertüten oder Pappkartons. Aber bei manchen Sachen wie Flüssigkeiten sei das schwierig. Es gebe teilweise wenige Alternativen zu Dipschälchen oder die Möglichkeiten seien begrenzt. Man denke darüber nach, ob Kunden bei Abholungen nicht etwa eigene Verpackungen mitbringen können. Außerdem laufen laut Köster erste Anfragen bei Verpackungsfirmen aus der Region. Eine Zukunftsvariante sei beispielsweise 100 Prozent abbaubarer Kunststoff. "Das Problem ist aktuell noch, dass es nur Normgrößen gibt, die zu groß sind. Und vom Energieaufwand ist das momentan nicht unbedingt umweltfreundlicher."