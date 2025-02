Liederwettbewerb: Weitere ESC-Tickets am 27. März erhältlich

Weitere ESC-Tickets am 27. März erhältlich

2 Die Halbfinale und das Finale finden in der St.Jakobshalle unweit der deutschen Grenze statt. (Archivbild Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Wer beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel live dabei sein will, hat bald eine neue Chance, Tickets zu ergattern. Allerdings ist der Verkauf nicht offen für alle.









Link kopiert



Basel - Für den Eurovision Song Contest in Basel gibt es bald weitere Eintrittskarten, auch für das Finale am 17. Mai. Die Plattform ticketcorner.ch schaltet den Verkauf am 27. März um 12.00 Uhr frei, wie der Gastgeber, das Schweizer Medienhaus SRG, berichtet. Kaufen kann nur, wer sich vorab angemeldet hat. Neue Registrierungen sind nicht mehr möglich.