Liederkranz Haiterbach: Sänger treffen Zuhörer mitten ins Herz

1 Latin Jazz Mass“ in der St. Peter und Pauluskirche Nagold Foto: Malcherek

Mit einem tief beeindruckenden und außergewöhnlichen Klangerlebnis traf der Liederkranz Haiterbach samt Projektchor und Band mit ihrer „Latin Jazz Mass“ mitten in die Herzen der zahlreichen Zuhörer.









An zwei Abenden war die mitreißende und vielseitige „Latin Jazz Mass“ von Komponist Martin Völlinger in ihrer einzigartigen Schönheit zu erleben. Unter der Leitung von Jelena Mirkov wurde die musikalisch facettenreiche Messe in der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus Nagold – zur Feier der abgeschlossenen Innenrenovierung – sowie in der evangelischen Jakobskirche in Pfalzgrafenweiler aufgeführt.