Liederkranz Haiterbach: Musikgenuss aus 90 Jahren Filmgeschichte

Der Liederkranz Haiterbach präsentierte Filmmusik und begeisterte die Zuhörer bei seinem Chorkonzert in der Festhalle in Haiterbach.

Puren Musikgenuss aus 90 Jahren Filmgeschichte bot der Liederkranz Haiterbach Chorkonzert bei seinem Chorkonzert. 16 abwechslungsreiche Songs waren auf dem Kinoticket abgedruckt und zeigten bereits am Eingang zum großen Saal der Festhalle das zu erwartende Konzertprogramm. Dass es in Haiterbach kein Kino gibt, kaschierte der Liederkranz mit passenden Dekorationselementen. Kinoplakate mit Vorankündigungen, Filmkulissen und historische Vorführgeräte stimmten auf die Filmmelodien ein.

Unvergessliche Lieder Perfekt harmonierend, boten die Sängerinnen und Sänger sowie Chorleiterin Jelena Mirkov mit ihrer Kleidung ein passendes und buntes Bild. Dabei gaben alle Singstimmen der Vorführung ihre individuelle Note in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Die Muppets aus der „Muppet Show“ eröffneten ein intensiv und lange vorbereitetes Konzerterlebnis mit bekannten, aber auch bisweilen unvergesslichen und schönen Erinnerungen bietenden Liedern aus wunderbaren Filmen.

Aus dem Führungstrio begrüßte Karin Killinger die zahlreichen Gäste in der Festhalle. Sie stimmte mit einer kurzen Anmoderation der folgenden drei Stücke auf den Anfangsteil des Chorkonzertes ein. Ergreifend und a cappella wurde aus dem Film „Vaya con Dios“ ein Lied aus 1641 über das Abkommen vom Weg sowie das Zurückkommen besungen.

Von „What a Wonderful World“ bis „Stand by Me“

Wie schön die Welt auch im Aufruhr sein kann, wurde mit „What a Wonderful World“ aus dem Film „Good Morning Vietnam“ deutlich. Die nächsten drei Lieder vor der Pause wurden angesagt. Darunter „La Nuit“ über die Macht der Musik aus „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ und die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens mit „Stand by Me“ aus dem gleichnamigen Kinostreifen über das „Geheimnis eines Sommers“, bei dem vier Jungs 1950 nach einem verschwundenen Freund suchten.

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Das Druckfehlerteufelchen auf dem Konzertprogramm hinderte den gemischten Chor mit seinen 23 Sängerinnen und Sängern nicht daran, eine Erfrischungspause einzulegen, um Stimmbänder zu ölen und die kinoähnliche Bewirtung, auch mit Popcorn aus der Maschine und Snacks, zu genießen.

Solopassagen bereichern den Auftritt

Im zweiten Konzertteil hatten Filmmelodien aus „Der Herr der Ringe“, „Robin Hood“ und „Blues Brothers“ ihre großen Auftritte. Sowohl der Liederkranz Haiterbach als auch Ralf Schuon am Piano, Lukas Hölzlberger am Schlagzeug und Ralf Gundel auf dem Saxophon meisterten ihre Parts samt Solopassagen sehr souverän. Die Anmoderationen übernahmen neben Karin Killinger auch Anna Grammer, Stefanie Hölzlberger und Simone Schuon. Der Chor leistete unter dem schwungvollen Dirigat von Jelena Mirkov energiegeladen Großartiges.

Solistin Marlene Zepf erzeugt Gänsehautmomente

Zum ganz besonderen Hörerlebnis wurde der vom Chor untermalte Gastauftritt von Solistin Marlene Zepf. Sie besang glockenhell mit „Gabriellas Sång“ ein emotionales Musikdrama und erzeugte Gänsehautmomente. Lange anhaltender Beifall und stehende Ovationen galten den tollen Leistungen des Liederkranz Haiterbach sowie allen Mitwirkenden.

Viel Applaus erhielten der Liederkranz Haiterbach und alle Mitwirkenden beim Konzert in der Festhalle (von links): Lukas Hölzlberger, Ralf Schuon, Ralf Gundel, Chorleiterin Jelena Mirkov und Marlene Zepf, dahinter der gemischte Chor Foto: Sabine Stadler

Nach den Zugaben - der Ohrwurm „Happy“ und „Flashdance – What a Feeling“ - war das Publikum noch immer nicht musikalisch gesättigt. Es bestand der Wunsch nach einem weiteren Lied, dem Chorleiterin Mirkov mit dem erneuten und tief gehenden Solo der Gastsängerin Zepf aus dem Film „Wie im Himmel“ zum Konzertausklang zustimmte. Im Anschluss begann der gemütliche Teil. Stühle wurden weggeräumt und Tische rasch aufgebaut.

Zweiter Auftritt in den Kino Lichtspielen Nagold

Wer das beeindruckende Chorkonzert erneut oder mangels Gelegenheit bei der zweiten Aufführung erleben möchte, hat am kommenden Samstag, 21. Juni, um 19 Uhr im Kino Lichtspiele Nagold bei freiem Eintritt hierzu die Möglichkeit.