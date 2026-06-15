Liederkranz Haiterbach: Musikgenuss aus 90 Jahren Filmgeschichte

Der Liederkranz Haiterbach präsentierte Filmmusik und begeisterte die Zuhörer bei seinem Chorkonzert in der Festhalle in Haiterbach.
Puren Musikgenuss aus 90 Jahren Filmgeschichte bot der Liederkranz Haiterbach Chorkonzert bei seinem Chorkonzert. 16 abwechslungsreiche Songs waren auf dem Kinoticket abgedruckt und zeigten bereits am Eingang zum großen Saal der Festhalle das zu erwartende Konzertprogramm. Dass es in Haiterbach kein Kino gibt, kaschierte der Liederkranz mit passenden Dekorationselementen. Kinoplakate mit Vorankündigungen, Filmkulissen und historische Vorführgeräte stimmten auf die Filmmelodien ein.