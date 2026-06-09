Liederkranz Haiterbach: Konzert mit Filmmusik wird auch im Kino aufgeführt

Bei seinen Chorkonzerten am 13. sowie 21. Juni widmet sich der Liederkranz Haiterbach der Filmmusik. Dazu soll auch das Umfeld passen. So findet ein Auftritt im Nagolder Kino statt.
Die Idee für dieses Filmmusik-Konzert sei vor rund einem Jahr geboren worden, erklärt Karin Killinger vom Führungstrio des Haiterbacher Liederkranzes. Dabei kam aus den Reihen der Sänger der Vorschlag, ein Konzert rein mit Filmmusik zu gestalten. Was Killinger auf die weiterführende Idee brachte, dies wirklich zu einem Kinoerlebnis zu machen und das Konzert im Kino aufzuführen. In diesem Fall allerdings nur einen der beiden Auftritte.