Liederkranz Haiterbach: Konzert mit Filmmusik wird auch im Kino aufgeführt

Bei seinen Chorkonzerten am 13. sowie 21. Juni widmet sich der Liederkranz Haiterbach der Filmmusik. Dazu soll auch das Umfeld passen. So findet ein Auftritt im Nagolder Kino statt.

Die Idee für dieses Filmmusik-Konzert sei vor rund einem Jahr geboren worden, erklärt Karin Killinger vom Führungstrio des Haiterbacher Liederkranzes. Dabei kam aus den Reihen der Sänger der Vorschlag, ein Konzert rein mit Filmmusik zu gestalten. Was Killinger auf die weiterführende Idee brachte, dies wirklich zu einem Kinoerlebnis zu machen und das Konzert im Kino aufzuführen. In diesem Fall allerdings nur einen der beiden Auftritte.

Die Sänger des Liederkranzes Haiterbach fiebern den Auftritten entgegen. Foto: Liederkranz Da Haiterbach bekanntermaßen kein Kino hat, wird der erste Auftritt im Heimatort am Samstag, 13. Juni, ab 19 Uhr in der Haiterbacher Festhalle stattfinden. Ein bisschen Kinoatmosphäre soll dabei aber dennoch durch die Dekoration aufkommen. Und dann wird sich der Verein extra für diesen Anlass eine professionelle Popcornmaschine leihen.

Kinobetreiber sagt schnell zu

Das volle Kinoerlebnis gibt es dann beim zweiten Auftritt in der Woche darauf, am Sonntag, 21. Juni, ebenfalls ab 19 Uhr – dann im Kino Lichtspiele Nagold. Betreiber Andreas Vogt habe sie da nicht lange überzeugen müssen. Er habe sich gleich bereit erklärt, einen Kinosaal zur Verfügung zu stellen. Immerhin wird dadurch eine Vorstellung ausfallen. Der Eintritt wird dennoch bei beiden Aufführungen frei sein. Das Popcorn und andere kinotypische Snacks und Getränke wird der Kinobetreiber ganz normal wie bei einer Filmvorführung anbieten.

Proben laufen seit einem Jahr

Nachdem man im vergangenen Jahr neben diversen Auftritten kein größeres Konzert gestaltet hatte, wollte man in diesem Jahr wieder etwas Besonderes auf die Beine stellen. Zwei Auftritte mache man, damit sich die intensive Vorarbeit auch lohne, sagt Killinger. Die Vorbereitungszeit sei lange, ein einzelnes Konzert aber schnell vorbei. Seit gut einem Jahr laufen die Proben für die Konzerte.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Liedern aus Filmen wie beispielsweise „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, „Wie im Himmel“, „Robin Hood“, „Golden Girls“, „Ich – einfach unverbesserlich 2“ oder der „Muppets-Show“. Und auch ein Medley der Blues Brothers ist in Vorbereitung.

Killinger freut sich auf Flashdance

Das Programm wurde aus Wünschen der Sänger zusammengestellt. 16 Stücke werden die Besucher zu hören bekommen. Das letzte Wort hatte da aber Dirigentin Jelena Mirkov, die die Umsetzbarkeit am besten einzuschätzen wisse. Karin Killinger selbst freut sich besonders auf das abschließende Lied: „Flashdance… What a Feeling“ aus dem Film Flashdance.

Begleitet wird der Chor von Ralf Schuon am Schlagzeug, Lukas Hölzlberger am Schlagzeug sowie Ralph Gundl am Saxofon. Marlene Zepf tritt als Solistin auf.

2027 wird es mit Auftritten weitergehen. Da werde es mehrere Konzerte mit Friedensliedern und eine Zusammenarbeit mit dem Regenbogenchor Pfalzgrafenweiler geben.