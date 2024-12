Liederkranz Ergenzingen löst sich auf: Eine Wiederbelebung ist jedoch nicht ausgeschlossen

1 Der Männerchor beim 150-jährigen Jubiläum 2007. Stand Heute ist ein Drittel der Sänger verstorben. (Archivfoto) Foto: Ranft

Die örtlichen Vereine dezimieren sich weiter. Nach den Donauschwaben, dem Heimatkreis und dem Akkordeonclub hat es nun den ältesten Ergenzinger Verein erwischt: Den fast 168 Jahre alten Liederkranz. Bei dessen Hauptversammlung wurde mehrheitlich die Auflösung beschlossen.









Der Verein befinde sich nun bis Ende 2025 in der Liquidationsphase, teilte der Vorsitzende Michael Nisch mit, der zusammen mit Robert Frick die Liquidation abwickelt. Die Tür sei allerdings noch nicht ganz zugeschlagen, so Nisch. Sollte sich während dieser Zeit eine jüngere Gruppe von Sängerinnen und Sängern finden, die Interesse am Chorgesang haben, sei die rechtliche Möglichkeit gegeben, die Auflösung des Vereins rückgängig zu machen. Daran glauben vermag der Vorsitzende allerdings nicht.