Liederkranz Dotternhausen: Der 180. Geburtstag wird mit Weihnachtsliedern gefeiert

1 Der Liederkranz und der Gospelchor vereint: Gemeinsam stimmten die Sängerinnen und Sänger aus Dotternhausen und Bitz auf Weihnachten ein. Noch war der Baum in St. Martinus nicht geschmückt, dafür erstrahlten aber viele Kerzen. Foto: Schweizer

Von klassisch bis modern: Der Liederkranz Dotternhausen hat zusammen mit dem Gospelchor „Sound of Joy“ aus Bitz auf die Festtage eingestimmt – und nochmals an seine 180-jährige Geschichte erinnert.









Weil man so ein hohes Jubiläum nicht alle Tage feiert, wurde am frühen Sonntagabend in St. Martinus alles aufgefahren, was ein Konzert besonders macht: zwei Solistinnen, zwei begnadete Klavierspielerinnen, eine Riesenschar an Sängerinnen und Sängern und ein Meer aus brennenden Kerzen. All die Mühen hatten sich gelohnt, denn die Geburtstagsgäste kamen zuhauf in die Kirche.