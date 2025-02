Im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung hat der Liederkranz Dotternhausen langjährige und verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Der Vorsitzende Nikolaus Gabel nahm die Ehrung vor. Seit 30 Jahren singen Ingrid Friedrich und Karin Gabel im Liederkranz. Seit 50 Jahren leiht Anna Urban dem Chor ihre Stimme.

„Sie haben durch ihr unermüdliches Engagement und ihre langjährige Unterstützung maßgeblich zum Wohle des Vereins beigetragen“, betonte Gabel. Ingrid Friedrich war von 1996 bis 2013 Kassiererin des Vereins. Sie wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Karin Gabel war seit 1995 immer bereit, bei allen Aktivitäten und Arbeitseinsätzen dabei zu sein. Auch ihr wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Eine feste Institution in der Stimmlage „Alt“

Anna Urban kann auf ein halbes Jahrhundert der Mitgliedschaft im Chor zurückschauen. Zwischen 2010 und 2019 war sie als Ausschussmitglied dabei und in der Stimmlage „Alt“ ist sie eine feste Institution. Anna Urban wird am 22. Mai in Meßstetten vom Chorverband Zollernalb-Sigmaringen noch einmal im großen Rahmen geehrt. Nikolaus Gabel fand lobende Worte für die Jubilare und überreichte den Sängerinnen jeweils eine Urkunde und Blumen.

Im vergangenen Jahr hat der Liederkranz Dotternhausen sein 180-jähriges Bestehen gefeiert.