1 Der Liederkranz Dornstetten bei seinem Jahreskonzert in der Festhalle in Aach Foto: Hellmann

Das Jahreskonzert der Dornstetter Sänger in Aach bot auch die eine oder andere Überraschung.









Die Parkplatzsuche rund um die Festhalle in Aach wurde an diesem Nachmittag recht abenteuerlich. Dennoch fand jeder der etwa 150 Gäste beim Jahreskonzert des Liederkranzes Dornstetten am Ende in der Halle einen Platz.