Liederkranz Burladingen: Stabwechsel an der Spitze des Chores

Die „Ära Geiger“ währte nur drei Jahre. Dem studierten Kirchenmusiker bot sich die Gelegenheit auf eine unbefristete Festanstellung in der evangelischen Kirchengemeinde Tailfingen. Und wer die Situation der nebenamtlichen Kirchenmusiker kennt – wechselnde Einsatzorte, mal Chorleiter, mal Organist, viel Bürokratie angesichts des mitunter nur stundenweisen Einsatzes - kann nachvollziehen, dass Oliver Geiger die Möglichkeit einer Festanstellung in einer Kirchengemeinde nicht ungenutzt lassen konnte. Außerdem wohnt er sozusagen „vor der Haustür“ in Truchtelfingen, mit ein Grund, dieses Angebot nicht auszuschlagen.

Oliver Geiger wird verabschiedet

Bei einer gemütlichen Vereinshockete in der Grundschulaula, dem Probelokal des Liederkranzes, verabschiedeten sich die Sängerinnen und Sänger – natürlich mit einem Lied – von Oliver Geiger und begrüßten die neue alte Dirigentin Sigrid Uhle-Wettler.

Lesen Sie auch

Der Liederkranz hat schon länger der veränderten Chorlandschaft Rechnung getragen und bildet inzwischen eine Chorgemeinschaft mit dem Gesangsverein Bitz. Früher war noch Hausen i. K. als Dritter mit im Bunde, aber der Gesangsverein Hausen wurde bereits vor einiger Zeit aufgelöst.

Sigrid Uhle-Wettler setzt die Chorleitung fort

Den offiziellen Teil des Abends übernahmen Josefine Wolf, die Vorsitzende des Liederkranzes, und Gudrun Rominger, die zweite Vorsitzende des Gesangvereins Bitz. Beide würdigten den Einsatz und die Leitung von Oliver Geiger, und beide zeigten sich erfreut, dass mit Sigrid Uhle-Wettler die Chorleitung nahtlos fortgesetzt wird.

Zur Verabschiedung hatte Oliver Geiger einen guten Rat an die Sängerinnen und Sänger bereit: „Singt bei der Sigrid genau so gut wie bei mir“ – wenn das mal kein Kompliment an die Chorgemeinschaft ist…

Einen Teil seines Chorengagements in der Region wird Oliver Geiger beibehalten, aber einen guten Teil auch beenden. In der Kirchengemeinde erwarten ihn spannende Aufgaben: so gilt es, den Kirchenchor wieder aufzubauen und ebenso einen Kinderchor zu gründen. „Da kann der studierte Kirchenmusiker gestalterisch tätig werden“, so seine Erwartung an die neue Funktion.

Den Wechsel hat Josefine Wolf eingefädelt

Sigrid Uhle-Wettler betritt bekanntes Terrain. Wohnortbedingt musste sie seinerzeit die Chorleitung abgeben. Inzwischen wohnt sie aber wieder in der Nähe und kann daher die Leitung erneut übernehmen. Eingefädelt hat das die Vereinsvorsitzende Josefine Wolf, die in den zurückliegenden Jahren den Kontakt zu Sigrid Uhle-Wettler nie hat abreißen lassen

Nach der Begrüßung ging die Chorleiterin gleich zur Sache und sichtete mit der Vereinsvorsitzenden die vorhandene Gesangsliteratur.