Der Chor Just Singing hatte im Rahmen des „Lebendigen Advents“ zu einem Lese- und Liederabend in die evangelischen Kirche Tennenbronn eingeladen.

Martina Stockburger begrüßte die Zuhörer in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche und lud zu einem fröhlichen Singen und Hören ein.

Besonders bereichert wurde der Adventsabend von Uta Bösinger durch die Lesung ihrer selbst geschriebenen, etwas anderen Weihnachtsgeschichte.

Gesungen wurden laut Mitteilung viele bekannte deutsche und englische Weihnachtslieder. Abwechselnd sang der Chor unter der Leitung von Dirigentin Anja Fridau, aber auch zusammen mit den Zuhörern.

Chor und Publikum singen gemeinsam

Thomas Schneider begleitete in gekonnt souveräner Art am E-Piano und Michael Muhr fungierte als „Little Drummer Boy“. Besonders das gemeinsame Singen von Chor und Publikum fand großen Anklang, wie man im Anschluss an die Veranstaltung von allen Seiten hören konnte.

Ulrich Grießhaber sorgte für den guten Ton und projizierte die Liedtexte per Beamer für das Publikum lesbar neben dem wunderbar beleuchteten Weihnachtsfenster der Kirche, was für eine stimmige Atmosphäre sorgte.

Präsente verteilt

Zum Schluss des überaus gelungenen Abends dankte Conny Rapp allen Akteuren mit einem kleinen Präsent. Ein besonderer Dank galt aber auch dem so zahlreich erschienenen Publikum, welches sie im Anschluss an den Lese- und Liederabend zu Gesprächen bei Punsch, Glühwein und Hefezopf einlud. Eindeutiger Tenor aller Mitwirkenden und Zuhörern: „Schee war’s“.

Der Chor Just Singing Tennenbronn hat derzeit 43 aktive Sänger. Aktuell gibt es keinen gewählten Vorsitzenden. Den Verein nach außen vertreten noch bis zur nächsten Generalversammlung Martina Stockburger und Conny Rapp.