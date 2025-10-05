Lieder werden mitgesungen: Haiterbach feiert gemeinsam die Deutsche Einheit

Am Tag der Deutschen Einheit versammelten sich zahlreiche Haiterbacher, um gemeinsam zu singen und den Jahrestag zu feiern. Dabei ging es auch um Dankbarkeit.
Das Mitsing-Projekt „Deutschland singt und klingt“ weckt an jedem Gedenktag wieder die Erinnerung an das wesentliche Merkmal der friedlichen Revolution vor 35 Jahren: Viele Wochen lang klangen 1989 aus Kirchen und durch die Straßen der sogenannten DDR die gemeinsam gesungenen, emotionalen Lieder. Tausende Kerzen entmachteten die bewaffnete Gegenwehr. Auch Haiterbach schloss sich diesem guten Brauch des Singens und Klingens an und feierte den 3. Oktober zum dritten Mal mit einem fröhlichen Dankes- und Freiheitsfest.