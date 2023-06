„Wir sind wir, hey, zusammen sind wir eins, Zusammenhalt ist wichtig, bei uns ist keiner klein“, erklingt es aus mehr als 20 Kindermündern. Einträchtig wird hier der Schulsong der Balinger Sichelschule gesungen. Anhören kann sich „Wir sind wir“ ab sofort jeder: Das Lied ist seit dem 16. Juni bei Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music, Amazon Music & Co. erhältlich.

Aber von vorne: Die Balinger Sichelschule - übrigens die älteste Schule in der Eyachstadt - feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Schulleiterin Edith Liebhäuser schwebte ein Schulsong vor, weshalb sie sich ans Kollegium und an die Schüler wandte, um Ideen zu sammeln. Monatelang wurde überlegt, getüftelt, ausprobiert. Zusammengetragen wurden die Ergebnisse schließlich von Musiklehrerin Simone Hönisch und ihrem Kollegen Felix Jakumeit, heraus kam der Song „Wir sind wir“, der das lebendige Schulleben an der Grund- und Gemeinschaftsschule widerspiegeln soll.

Die Kinder des Grundschulchors waren sofort Feuer und Flamme, als sie das Lied hörten, erzählt Chorleiterin Simone Hönisch. Deshalb wollten auch alle bei den Gesangsaufnahmen dabei sein, die im März an der Schule erfolgten.

Die besten sechs unter 250 Teilnehmern

Und dann überschlugen sich die Ereignisse: In einem Radiointerview erfuhr Simone Hönisch von dem Wettbewerb „Welcome to Europe“, einem Songcontest für Schüler, Bands und Nachwuchsmusiker, den es seit 2008 gibt und der sich auch als „ESC für junge Musiker“ bezeichnet. Veranstaltet wird er vom Verein Artists For Europe e.V. in Zusammenarbeit mit der Musikfirma 7us media Group, dem Europa-Park Rust und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.

Wenige Tage vor Einsendeschluss reichte Hönisch die Aufnahme von „Wir sind wir“ ein - und bekam unerwartet Post: Die Jury hatte den Song aus rund 250 Beiträgen in die Endausscheidung gewählt.

Finale im Europa-Park – mittendrin 20 Sichelschüler

Insgesamt sechs Chöre, Bands und Interpreten treten am kommenden Mittwoch, 21. Juni, beim großen Finale im Europa-Park im Rahmen des internationalen Musikfestes „Euro-Musique“ gegeneinander an. Und mittendrin 20 Sichelschüler.

„Das Telefon steht nicht mehr still“, erzählt Simone Hönisch kurz vor dem großen Tag. Fahrer mussten organisiert werden, Einverständniserklärungen unterschrieben und Abläufe geplant. Auch ein Fernsehinterview steht auf dem Programm, denn der Wettbewerb soll im Regionalfernsehen ausgestrahlt werden.

Nach dem Wettbewerb geht’s in den Park

Ob’s für den ersten Platz reicht? „Auch ein zweiter oder dritter wäre schön“, findet Simone Hönisch. Aber auch ohne Sieg scheint es ein perfekter Tag zu werden: Im Anschluss an den Contest am Morgen dürfen alle teilnehmenden Kinder und ihre Begleiter gratis den Europa-Park besuchen.

Live-Auftritte

Live zu hören gibt es den Schulsong „Wir sind wir“ beim Schulfest zum 100-jährigen Jubiläum am Samstag, 8. Juli, an der Balinger Sichelschule sowie am Mittwoch, 12. Juli, beim Motto-Tag „100 Jahre Sichelschule“ auf der Balinger Gartenschau.