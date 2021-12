Keine Verletzten bei Einsturz Ehemaliges Hotel am Kurpark in Bad Wildbad zusammengebrochen

Am frühen Montagabend ist in der Bad Wildbader Blumenthalpromenade direkt am Kurpark gegenüber der Trinkhalle ein leer stehendes Gebäude zusammengebrochen. Laut Erstmeldung der Polizei gab es wohl keine Verletzten.