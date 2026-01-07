Liebfrauenhöhe Ergenzingen: Brauchen wir eine bessere Demokratie ?

Mit dieser Frage beschäftigte sich im Zeichen der anstehenden Landtagswahl der Horber Friedensaktivist Helmut Loschko beim traditionellen Montagsgebet auf der Liebfrauenhöhe.
. Bekannt wurde Helmut Loschko unter anderem durch sein soziokulturelles Engagement in der Region, durch seinen Einsatz beim Projekt Zukunft und im Kloster Horb. Aber auch als Pazifist bei der Horber Initiative für den Frieden und als Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft. Loschko war Kriegsdienstverweigerer und gilt als Verfechter der gerichtlichen Überprüfung eines möglichen Verbotes einer Partei, die im Verdacht steht, rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich zu sein.