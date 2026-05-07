Liebeserklärung an alle Mütter: Der Oberndorfer Damiano Maiolini veröffentlicht sein großes Dankeschön

Der Schlagerpop-Sänger hat sich zum Muttertag etwas Besonderes ausgedacht. Es sei an der Zeit, „bewusst ‚danke‘ zu sagen“, findet der aus Oberndorf stammende Künstler.
„Mit seiner neuen Single ‚Herz aus Gold‘ präsentiert Damiano Maiolini einen gefühlvollen und modernen Pop-Schlager, der mitten ins Herz trifft“, verspricht die Ankündigung. Der aus Oberndorf stammende, deutsch-italienische Künstler verbindet in seinem neuen Titel emotionale Tiefe mit zeitgemäßem Sound und schafft damit eine berührende Hommage an alle Mütter. „Herz aus Gold“ feiert genau zwei Tage vor Muttertag seinen Release.