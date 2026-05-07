Liebeserklärung an alle Mütter: Der Oberndorfer Damiano Maiolini veröffentlicht sein großes Dankeschön

Der Schlagerpop-Sänger hat sich zum Muttertag etwas Besonderes ausgedacht. Es sei an der Zeit, „bewusst ‚danke‘ zu sagen“, findet der aus Oberndorf stammende Künstler.

„Mit seiner neuen Single ‚Herz aus Gold‘ präsentiert Damiano Maiolini einen gefühlvollen und modernen Pop-Schlager, der mitten ins Herz trifft“, verspricht die Ankündigung. Der aus Oberndorf stammende, deutsch-italienische Künstler verbindet in seinem neuen Titel emotionale Tiefe mit zeitgemäßem Sound und schafft damit eine berührende Hommage an alle Mütter. „Herz aus Gold“ feiert genau zwei Tage vor Muttertag seinen Release.

Musikalisches Dankeschön Die Single ist weit mehr als ein klassischer Liebessong: Es ist ein musikalisches Dankeschön, getragen von Wärme, Ehrlichkeit und einer Botschaft, die das ganze Jahr über Bedeutung hat – und besonders rund um den Muttertag eine einzigartige Möglichkeit ist, Danke zu sagen.

Mit modernen Pop-Elementen und einer zugleich kraft- wie liebevollen Atmosphäre gelinge es Maiolini, Emotion und Stärke auf besondere Weise zu vereinen. Der deutschsprachige Text werde dabei durch feine italienische Nuancen ergänzt, die dem Song eine persönliche und authentische Note verleihen.

Unersetzliche Liebe

Im Interview erzählt uns der Senkrechtstarter von der Geschichte aus der Perspektive eines Sohnes, der seiner Mutter für all die großen und kleinen Dinge dankt, die oft als selbstverständlich erscheinen. Damiano selbst kennt das Gefühl und möchte auch seiner eigenen Mama ganz besonders Danke sagen in diesem Jahr. Sein Titel steht für bedingungslose Liebe, unermüdliche Fürsorge und die stille Stärke, die Mütter Tag für Tag zeigen. Mit eingängigen Melodien und einer ehrlichen Botschaft erinnert „Herz aus Gold“ daran, wie wertvoll und unersetzlich diese Liebe ist – eine musikalische Umarmung für Mütter überall auf der Welt. Geschrieben und komponiert wurde der Song von Maiolini selbst, produziert vom Team von C-Base.

Damiano Maiolini zählt mittlerweile zu den vielversprechenden Stimmen der deutschsprachigen Popschlager-Szene. Seit seiner Teilnahme an der achten Staffel von „The Voice of Germany“, bei der er das Viertelfinale erreichte, hat er sich als ernstzunehmender Nachwuchskünstler etabliert. Seine Debütsingle „Solo Tu“ erreichte bereits Platz 10 der iTunes-Charts in Österreich und wurde als „Hit des Monats“ ausgezeichnet. Mit dem zweifachen Gewinn der renommierten „Stauferkrone“ konnte er zudem sowohl als Sänger als auch als Songwriter überzeugen.

Große Präsenz

Aktuell hat er im Rahmen der „Schlager und Spaß“-Tour von Andy Borg ein breites Publikum und ist regelmäßig in der TV-Sendung „Schlagerspaß mit Andy Borg“ sowie in weiteren bekannten Formaten zu sehen. Trotz dieser Erfolge bleibt Damiano Maiolini seiner Herkunft und seiner authentischen Art treu – nahbar, herzlich und mit einer spürbaren Leidenschaft für die Musik. Mit „Herz aus Gold“ setzt Damiano Maiolini ein weiteres Zeichen – ein Song, der berührt, stärkt und daran erinnert, wie wichtig es ist, auch einmal bewusst „Danke“ zu sagen.