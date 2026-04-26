Liebesbrief an Deutschland: Alfons begeistert im Burghof Lörrach mit Humor und klarer Haltung

Das berühmt-berüchtigte Puschelmikrofon blieb diesmal im Koffer, doch die orangefarbene Trainingsjacke saß im Lörracher Burghof wie eine zweite Haut.
Der Burghof war prall gefüllt – ein gewohntes Bild, wenn der deutsch-französische Entertainer Emmanuel Peterfalvi alias Alfons auftritt. Dabei ist sein achtes Soloprogramm „Klasse“ weit mehr als eine Comedy-Sause über deutsche Macken: Roter Faden war diesmal die fiktive Bitte von Lehrerin Sabine, er möge mit ihren Elftklässlern sprechen. Alfons entwickelt daraus einen Erzählfluss, der dem Publikum einen erstaunlich freundlichen Spiegel vorhält.