Liebesbrief an Deutschland: Alfons begeistert im Burghof Lörrach mit Humor und klarer Haltung

Das berühmt-berüchtigte Puschelmikrofon blieb diesmal im Koffer, doch die orangefarbene Trainingsjacke saß im Lörracher Burghof wie eine zweite Haut.

Der Burghof war prall gefüllt – ein gewohntes Bild, wenn der deutsch-französische Entertainer Emmanuel Peterfalvi alias Alfons auftritt. Dabei ist sein achtes Soloprogramm „Klasse“ weit mehr als eine Comedy-Sause über deutsche Macken: Roter Faden war diesmal die fiktive Bitte von Lehrerin Sabine, er möge mit ihren Elftklässlern sprechen. Alfons entwickelt daraus einen Erzählfluss, der dem Publikum einen erstaunlich freundlichen Spiegel vorhält.

Die zentrale Botschaft: Deutschland ist gar nicht so uncool, wie es als Land chronischer Nörgler gerne glauben möchte – was im Übrigen der Grund war, weshalb Alfons hierblieb, nachdem er 1991 vor der französischen Wehrpflicht Reißaus genommen hatte.

Die Liebe zu seiner Wahlheimat macht er an den kleinen Dingen fest, etwa der Sauberkeit öffentlicher Toiletten, eigentümlich schönen Wörtern wie „Sättigungsbeilage“, „Brückentag“ oder „Grützwurst“ sowie dem ebenso simplen wie rücksichtsvollen „Reißverschlussverfahren“. Auch die konsequent ausgewiesenen Fluchtwege und die ausgeprägte Kompromissbereitschaft beeindrucken ihn.

Dramaturgischer Spagat

Dem hält er augenzwinkernd die Eigenheiten der Franzosen entgegen – streitlustig seien sie wie die Gallier aus „Asterix“, die sich bei der erstbesten Gelegenheit „die Fische auf die Köpfe hauen“. Selbst der deutsche TÜV wird zur Quelle stiller Bewunderung: „In Frankreich zählt beim TÜV nur, ob vier Reifen am Auto sind.“

Doch Alfons wäre nicht der Träger des Bundesverdienstkreuzes für seine „herausragenden Verdienste“ um Toleranz und Humanität, wenn er nur an der Oberfläche kratzen würde. Nach 35 Jahren in Deutschland blickt er mit Sorge auf Rechtsruck und Verrohung.

„Sind wir bereit, dass Rassismus ernsthaft eine Meinung ist?“, fragt er, und: „Sind wir wirklich so manipulierbar?“ Er schildert, wie ihn Angela Merkels Flüchtlingspolitik beeindruckt habe – „Ich war so stolz, in diesem Land zu leben“ – und warnt vor einem „Gift, das sich schnell verbreitet“ und dem es etwas entgegenzusetzen gelte.

Sein Programm versteht er als einen solchen Versuch. Trotz einiger Längen gelingt ihm ein dramaturgischer Spagat zwischen scharfer Mahnung und jener locker-leichten Art, die das Publikum bei aller Tiefe herzlich lachen lässt.

Wer kennt das „Mathis-Gesetz“?

Dabei bleibt Raum für Abschweifungen: eine liebevolle Hommage an das 13. Arrondissement von Paris mit Teddybären-Offensive oder der Hinweis auf das französische „Mathis-Gesetz“, das es Arbeitskollegen ermöglicht, Urlaubstage für Eltern schwerkranker Kinder zu spenden. Auch frühere Programme blitzen auf, etwa „Jetzt noch deutscherer“, in dem er die Geschichte seiner Großmutter, einer Auschwitz-Überlebenden, mit seinem Schulbesuch verknüpft.

Menschlichkeit als Kompass

Immer wieder richtet sich der Blick des 59-Jährigen auf die junge Generation. Man müsse Jugendlichen zuhören, ihnen Raum geben. Gleichzeitig kommentiert er aktuelle Debatten mit feinem Spott, rauft sich die Haare über die „Lotterie“ der neuen Wehrpflicht und empfiehlt, die Ausrüstungsmängel der Bundeswehr „nicht immer sofort in die Tagesschau zu bringen“ – die ausländischen Geheimdienste hätten ja nichts mehr zu tun.

Kein moralischer Zeigefinger

Am Ende steht kein moralischer Zeigefinger, sondern eine Einladung: Deutschland dürfe sich ruhig ein wenig mehr selbst mögen, weniger nörgeln und den Blick öfter auf das richten, was gut ist. „Wir brauchen einen Kompass“, sagt er – und Menschlichkeit könnte die Richtung vorgeben. Dass er sich dabei auf Simon Wiesenthal beruft, passt ins Bild: „Damit das Böse gedeiht, braucht es nur gute Menschen, die nichts unternehmen.“

Das Publikum im Burghof dankte mit lang anhaltendem Applaus – und mit vielen Lachern auf dem Weg dorthin.