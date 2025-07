Mit einem Sommerfest am Sonntag, 13. Juli, will die Liebenzeller Gemeinschaft Waldachtal Gott und das Leben feiern. Beim Festgottesdienst um 10.30 Uhr im Liebenzeller Gemeinschaftshaus in Hörschweiler wird Pastor Jonathan Stibor verabschiedet.

„Ich habe in den letzten sechs Jahren ganz arg wertvolle Menschen kennen und schätzen gelernt, die mich gefördert und gefordert haben.“, blickt der Gemeinschaftspastor auf eine segensreiche Zeit zurück. Wohin seine Reise geht ist noch ziemlich offen. Er will zunächst in der Region Freudenstadt bleiben: „Ich möchte in meinen erlernten Beruf zurückkehren und eine Tätigkeit im kaufmännischen Bereich ausüben.“

Siegfried Breithaupt startet am 1. September

Seine Nachfolge tritt Siegfried Breithaupt an, der aus dem nahen Iflingen stammt. Er ist Pastor im Liebenzeller Gemeinschaftsverband und aktuell in Bahlingen am Kaiserstuhl eingesetzt. Siegfried Breithaupt wird am 1. September 2025 als neuer Gemeinschaftspastor in Waldachtal tätig sein.

Als Gemeinschaftspastor im Bezirk Schopfloch mit Sitz in Waldachtal-Hörschweiler erreicht Jonathan Stibor aktuell 40 bis 50 Personen. „In der Jugendarbeit sind es 35 bis 40 Kinder und Jugendliche.“, erklärt Stibor, der 2019 anfänglich als Jugendpastor seine Stelle hier angetreten hat.

Die Menschen in Hörschweiler, Tumlingen und den anderen Teilorten des Waldachtals sind ihm sehr ans Herz gewachsen. „Daher schaue ich mit feuchten Augen in die Zukunft.“ Rückblickend meint der 33-jährige gebürtige Hamburger: „Die Zeit in Hörschweiler war für mich eine sehr bewegte Zeit mit vielen Umbrüchen und Herausforderung wie Corona und die interne Beförderung vom Jugendpastor zum Gemeindepastor.“ In dieser Zeit habe er viel lernen, persönlich wachsen und reifen dürfen.

„Eine fruchtbare Zeit, die ich nicht wieder eintauschen würde.“ Der Diakon und Bachelor evangelischer Theologie bilanziert: „Gott hat uns als Gemeinde seine Gnade geschenkt. Er hat uns Gelingen geschenkt, so dass Vieles, was wir gesät haben, Frucht gebracht hat. „Mir wurde unfassbar viel Wertschätzung und Vertrauen geschenkt. Das ist für mich ein großes Privileg, für das ich sehr dankbar bin.“

Wichtig ist eine Gemeinde die den Menschen dient

Was war Jonathan Stibor wichtig? Antwort: „Die Gemeinschaft zu einer Gemeinde zu entwickeln, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern ein Segen für ihren Ort ist und den Menschen dient.“

Rund um das Fest

Ein leckeres Mittagessen

gibt es im Anschluss an Festgottesdienst. Nachmittags wird es beim Sommerfest für die kleinen Gäste ein buntes Programm mit verschiedenen Spielen geben.

Die Spielstraße mit Hüpfburg

wird von Luca Bauermeister und Simon Hauser koordiniert, die Verpflegung von Karin Fischer. Außerdem können in guter Gemeinschaft Kuchen und Kaffee genossen werden.

Ansprechpartner ist Gesamtorganisator

Simon Hauser, Telefon 07443-3074447.