Eltern, Verwandte und Freunde erlebten ein buntes Programm, das von Kindern und Jugendlichen aus der Kinderstunde, den Jungscharen und dem Teenkreis gestaltet wurde.

Im Mittelpunkt stand das Krippenspiel „Ein Weihnachtskrimi“, das von Doreen und Mia Seeger mit viel Herzblut geleitet und mit den Kindern und Jugendlichen einstudiert wurde. Für die musikalische Untermalung sorgte Lena Kugler, während Simon Hauser den Abend souverän moderierte.

Lesen Sie auch

Das Leben mit einem Puzzle verglichen

Nach dem Programm stärkten sich die Gäste an einem Finger-Food-Buffet, das die Möglichkeit zu guten Gesprächen bot. Im Anschluss an das Krippenspiel verglich Jonathan Stibor in seiner Predigt das Leben mit einem Puzzle. Er erklärte, dass Gott uns an Weihnachten den „Puzzle-Karton“ geschenkt hat, indem er in Jesus Christus Mensch wurde. Jeder sei eingeladen, die Weihnachtsbotschaft für sich zu entdecken, ohne dass Gott uns dazu zwinge.

Im Mittelpunkt stand das Krippenspiel „Ein Weihnachtskrimi“. Foto: Rainer Fischer

Stibor betonte, dass Jesus das fehlende Puzzle-Teil in unserem Leben sei, das unsere tiefste Sehnsucht stillen könne. Gott werde bewusst als Baby Mensch, um zu zeigen, dass unser Wert nicht aus den Bruchstücken unseres Lebens kommt, sondern aus seiner Liebe zu uns. Die Predigt endete mit der Frage, ob Jesus das Lebenspuzzle jedes Einzelnen vervollständigen dürfe.

Tiefe Impulse zum Weiterdenken bekommen

Zum Abschluss erhielt jeder Besucher als Give-away eine Postkarte mit einem kleinen Puzzle-Teil – ein symbolisches Andenken an die Botschaft des Abends. Die Feier hinterließ bei den Besuchern nicht nur festliche Stimmung, sondern auch tiefe Impulse zum Weiterdenken.