1 Vom Osterhasen bekommen Viktoria mit Papa Michael Seele Süßigkeiten am Ostersonntag. Foto: Feinler

Beim Osterhasenlauf der Narrenzunft Eutingen überraschten am Sonntagmorgen insgesamt 18 Osterhasen die zahlreichen Besucher mit kleinen Geschenken.









Am Sonntagmorgen treffen sich die 18 Osterhasen am „Haus am Talbach“ in Eutingen, um die Senioren zu beschenken. Die Musikkapelle Eutingen spielt nicht nur am Seniorenheim, sondern auch in der Eutinger Bahnhofstraße. „Lasst uns etwas nach vorne gehen, dann können wir starten“, erklärt Vorsitzender Florian Weingärtner.