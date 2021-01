Liebe zur Fasnet Claudia Maiberg war einst "jüngstes Narrenkind der Welt"

"Die kleine Claudia Staguhn, deren Eltern in der Johanniterstraße wohnen, erblickte am Schmotzigen um 16 Uhr das Licht der Welt", so wurde damals berichtet. Der Zunft sei dies zu Ohren gekommen, woraufhin ein Abordnung sogleich ins Spital eilte, um die kleine Claudia in die Zunft aufzunehmen.

Der Großvater war Schuhmachermeister und schenkte ihr zum siebten Geburtstag die Narrenwurst. "Bis zu meinem elften Geburtstag war dann mein erstes Kleidle komplett. Und ich bin zum ersten Mal d’Stadt nab", erinnert sie sich strahlend. Dass die Fasnet ausfällt, tue ihr schon richtig weh. Und dann ist auch noch ihr Friseursalon in der Hochbrücktorstraße corona-bedingt geschlossen.

Trotzdem hat sie traditionsgemäß ein "kleines Fasnetsparadies" aufgebaut. Denn seit Jahren ist sie für ihr Sortiment an Dekoartikeln, Basteleien, Hüten, Schnupfdosen, Taschen und mehr bekannt. Eigentlich hatte sie nicht geplant, in diesem Jahr etwas anzubieten. Aber die Nachfrage war da. "Da dachte ich, warum eigentlich nicht?" Die Kunden können die Artikel nun telefonisch oder über Facebook bestellen und dann corona-konform abholen. Man trage die Fasnet halt eben doch im Herzen, ob sie nun stattfindet oder nicht, sagt Claudia Maiberg.

Ausfall für Stoffladen

Auch für Margit Dorn ist schon vor der Fasnet eigentlich jede Menge Trubel angesagt – und zwar in ihrem Stoffladen in der Hohlengrabengasse. Seit rund 70 Jahren gibt es das Geschäft mittlerweile. Aktuell sind die Türen verschlossen. "Unser Hauptgeschäft sind eigentlich die Bajass", so Margit Dorn. "Und das Zubehör, die Wedel und Krausen." Wer schon im Laden war weiß, dass in den Wochen vor der Fasnet das Telefon bei ihr nicht stillstand. Diesmal fällt die umsatzstärkste Zeit für sie und ihren Laden weg. "Ich hoffe wirklich, dass es bald wieder weitergehen kann", sagt sie.

Närrische Basteleien

Etwas turbulenter geht es bei Andrea Narr zu: Bei ihr ist der Nachname Programm. Sie bastelt leidenschaftlich Dekogegenstände für die Fasnet, und ihre Wohnung ist auch in diesem Jahr mit schwarz-gelben Utensilien belagert. Kleine Bajasse, Tür- und Fensteraufhänger, Anstecker – zunächst wurden nur Bekannte damit versorgt, mittlerweile sind die Bastleien auch über Facebook gefragt. "Die Leute wollen es närrisch haben daheim", weiß sie. Ein Stückchen Normalität eben in diesen seltsamen Zeiten.