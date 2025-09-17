Liebe und Künstliche Intelligenz „Wir verlernen die Kunst zu streiten“ – Wie die KI unsere Beziehungen verändert
Ina Schäfer 17.09.2025 - 06:00 Uhr
Ob als Ratgeber in der Partnerschaft oder Partnerersatz: KI gehört zum Leben vieler dazu. Eine Stuttgarter Paartherapeutin erklärt, was das mit unseren Beziehungen macht.
Aufmunterung statt Widerworte: Immer mehr Menschen vertrauen sich bei Problemen Künstlicher Intelligenz an. Auch Beziehungsprobleme sollen dank ChatGPT gelöst werden. Was das für unsere echten Beziehungen bedeutet, erklärt Paar- und Sexualtherapeutin Meriam Axtmann im Interview.