Liebe und Hormone Warum wir nicht auf Dauer verliebt sein können
Nina Ayerle 10.12.2025 - 06:00 Uhr
Bei der Partnerwahl und in Beziehungen sind Hormone wichtig. Eine Wissenschaftlerin erklärt, was Liebe mit Sucht zu tun hat und warum wir nicht auf Dauer verliebt sein können.
Ist Liebe nur Chemie? Hormone beeinflussen unser Leben auf jeden Fall ungemein – mehr als wir das jeden Tag mitbekommen. „Hormongesteuert ist immerhin selbstgesteuert“, sagt die Neurowissenschaftlerin Franca Parianen dazu. Im Interview erklärt sie, wie Liebe und Hormone zusammenhängen.