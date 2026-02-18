Liebe ohne Leidenschaft Wie Langzeitpaare aus dem Mitbewohner-Modus herauskommen
Julika Wolf 18.02.2026 - 06:00 Uhr
Die Ravensburger Sexologin Sonja Ruess weiß, warum Frauen den Höhepunkt vortäuschen und wie der Mental Load auf die Libido drückt. Sie hat Tipps, wie Paare die Leidenschaft erhalten.
Es gab eine Zeit in ihrem Leben, als sich Sonja Ruess teils um 20 Uhr mit ihren Kindern ins Bett legte, um einer potenziellen Konfrontation mit ihrem Mann aus dem Weg zu gehen. Nämlich der, ob sie mal wieder miteinander schlafen würden. „Ich habe teilweise drei Stunden lang mit offenen Augen da gelegen und an die Decke geschaut“, sagt sie heute. „Wenn ich überlege, wie viel Lebenszeit ich da vergeudet habe.“