Liebe im Lockdown Single-Berater gibt Tipps fürs Online-Dating

Online-Dating boomt im Lockdown

Außerdem biete Online-Dating Singles, die auf der Suche nach einem Partner sind, auch einige Vorteile: "Online habe ich die Möglichkeit, eine mir nicht bekannte Person kennenzulernen, die ich in meinem Alltag vielleicht nicht getroffen hätte. Und beim Online-Dating weiß ich direkt, dass diese Person auch auf der Suche ist - wenn ich in einem Café jemanden anspreche, ist das nicht so", erklärt Hegmann.

Diese Vorteile scheinen inzwischen viele Alleinstehende zu schätzen: Sowohl die Online-Dating-Plattform "Parship", als auch "ElitePartner" bestätigen schwarzwaelder-bote.de, dass sie einen "positiven Trend in der Plattform- und Kommunikationsaktivität" ihrer Nutzer seit Beginn der Kontaktbeschränkungen feststellen konnten. Bei "ElitePartner" seien zeitweise ein Fünftel mehr Nachrichten im Vergleich zum Vorjahr verschickt worden und die Anzahl der Video-Dates habe sich phasenweise verdoppelt. Auch bei "Parship" seien ein Viertel mehr Nachrichten als im Vorjahr verschickt worden. Zudem habe es viele Neuregistrierungen gegeben. Auch Video-Dates werden gut angenommen: Nicht nur die Anzahl der digitalen Treffen habe sich erhöht - einige Video-Dates hätten sogar eine Laufzeit von fünf oder acht Stunden gehabt.

Doch was gilt es beim Online-Dating zu beachten? Auch da gebe es keine großen Unterschiede zum Offline-Dating, meint Hegmann: "Es kommt immer auf die Art an, wie ich auf einen anderen Menschen zugehe", sagt der Single-Berater. Egal, ob das beim Telefonieren, Chatten oder bei einem realen Treffen sei.

Flirts und Gespräche bei Dates haben sich durch Pandemie verändert

Das Verhalten der Singles habe sich durch die Corona-Krise aber dennoch geändert: Flirts oder Gespräche bei Dates fänden öfter auf einer tiefgründigeren Ebene statt, berichtet der Single-Berater. Das liege auch daran, weil die Menschen durch die Corona-Krise eher auf der Suche nach einer engeren und langfristigeren Beziehung seien. "Klassische Partygespräche", wie Hegmann sie nennt, die vor der Krise eher stattfanden und auf oberflächliche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede abzielten, seien da wenig hilfreich. "Beispielsweise zählt man nicht mehr auf in welche Länder man in den letzten fünf Jahren gereist ist. Man erzählt eher von dieser einen besonderen Nacht in der Wüste, unter klarem Sternenhimmel. Also davon, was man auf dieser einen Reise besonderes erlebt hat", erklärt Hegmann. Durch die Pandemie sei die Bereitschaft, solche intimen Momente zu teilen, gestiegen.

Eine künstlich erzeugte romantische Stimmung sei für solche Gespräche im übrigen nicht unbedingt erforderlich: "Für mich ist Romantik nicht stimmungsvolle Musik oder Rosenblätter. Romantik ist eher die Dankbarkeit für den Moment mit einer besonderen Person", sagt der Single-Berater. Er sei sogar froh, dass momentan die klassischen Candlelight-Dinner und Café-Dates nicht möglich seien. "Das sind oft Bewerbungsgespräche, da gibt es andere Möglichkeiten sich wahrzunehmen", findet Hegmann.

Tipps für Online-Dates vom Experten

Trotzdem sollten sich Singles vor einem Video-Date Gedanken machen: "Während so einem Treffen kann man einen positiven Eindruck, den man vorab beim Chatten gewonnen hat, bestätigen", sagt Hegmann. Das mache man nicht nur durch den optischen Eindruck oder den Klang der Stimme - auch die Wohnung im Hintergrund könne dabei viel aussagen oder die Tatsache, ob man diese durch einen künstlichen Hintergrund nicht zeigen wolle. "Das alles sind Informationen die wir bekommen", sagt der Single-Berater. Es sei wichtig, mutig zu sein und diese preiszugeben, denn nur auf Basis von Mut und Vertrauen könne eine Beziehung entstehen.

Übrigens müsse sich ein Online-Date nicht nur auf ein Video-Gespräch beschränken: "Viele Singles lassen sich grade von Paaren inspirieren, die zum Beispiel eine Fernbeziehung führen: Sie chatten nicht nur oder telefonieren, sondern nehmen zusammen an Online-Konzerten oder -Ausstellungen teil", erzählt der Paartherapeut. Man müsse einfach kreativ sein.

Darüber hinaus sei es wichtig, die aktuelle Situation einfach so anzunehmen, wie sie nun mal ist: "Statt uns Gedanken zu machen, was wir nicht haben, sollten wir das Positive sehen", rät der Therapeut. Singles sollten die Zeit nutzen und sich darüber Gedanken machen, was sie wollen. Für manche könne diese Pause aber auch gut sein, um sich auf sich selbst zu besinnen. Aber auch ihre Suchstrategie könne überdacht werden oder Gründe, weshalb vergangene Dates und Beziehungen gescheitert sind, rät Hegmann: "Auch wenn man in der Vergangenheit verletzt wurde, muss man einem neuen Partner Einblicke gewähren und sich diesem gegenüber öffnen. Sonst bliebt es bei einem Vorstellungsgespräch".