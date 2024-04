Lidl in Balingen

1 Fenster weg, Ziegel weg: Es stehen nur noch die Wände der Werkzeugfabrik Rehfuß in Balingen. Foto: Schatz

Gut ein Jahr nach dem Umzug der Werkzeugbaufirma Rehfuß von der Stingstraße auf den Steinenbühl geht es dem Fabrikgebäude an den Kragen: Die Abrissbagger sind angerückt und machen Platz für den Neubau eines Lidl-Marktes.









Der Discounter hat bereits eine Filiale in Balingen. Diese ist in Bahnhofsnähe angesiedelt. Ob sie, wenn der neue Markt öffnet, geschlossen wird? Unklar. Und auch sonst hält der Konzern sich bedeckt. Auf Anfrage unserer Redaktion meint Pressesprecherin Lena Schulz: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aktuell keine konkreten Angaben zum Standort machen können, da wir uns noch in der Planungsphase befinden.“