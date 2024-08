Lidl Deutschland Tour mitten in VS: So wird die Stadt zum Epizentrum des Radsports

Lidl Deutschland Tour mitten in VS

1 Freuen sich auf das Radsportspektakel (von links): Rik Sauser, Maren Hopf, Jürgen Roth, Matthias Pietsch­ und Katja Hall. Foto: Martina Zieglwalner

Die Organisatoren der Lidl Deutschland Tour fiebern der Königsetappe der Deutschland Tour entgegen – die in VS stattfindet. Kurz nach 16 Uhr trifft die internationale Elite in Schwenningen ein, gegen 16.50 Uhr überqueren die Fahrer den Zielstrich. Den ganzen Tag über ist für Unterhaltung gesorgt.









Die Elite des internationalen Radsports ist in zwei Wochen in der Doppelstadt zu erleben: Die Lidl Deutschland Tour bringt am Samstag, 24, August, Stars der Szene wie den Tour de France-Etappensieger Anthony Turgis von TotalEnergies, den gebürtigen Rottweiler Jonas Koch vom Team Red Bull-Bora-Hansgrohe, Jonas Rutsch, der für EF Education-EasyPost antritt, oder seinen Kollegen Ben Healy nach Villingen-Schwenningen. So auch Simon Geschke, der als Kapitän der Nationalmannschaft eines seiner letzten Rennen bestreitet.