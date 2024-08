So sehr freut sich der Radsportverein in Schwenningen über das Event

Lidl Deutschland-Tour in VS

1 Zur Schwenninger Radnacht kamen wie hier im Jahr 2005 stets viele Zuschauer an den Rundstreckenkurs in die Innenstadt. Auch in diesem Jahr freut man sich auf das Radsportevent in der Doppelstadt. Foto: Archiv/Jochen Schwillo

Am 24. August hält die Lidl Deutschland Tour Einzug in der Doppelstadt. Der Radsportverein Schwenningen beschäftigt sich ebenfalls regelmäßig mit dem Radsport. Dieser hofft, dass der hier neuen Anklang findet – und schwelgt in Erinnerungen zu vergangenen Radsportevents.









Am 24. August sausen die Radsportrennfahrer durch die Doppelstadt, wenn die Zieletappe der Lidl Deutschland Tour in VS Einzug hält.