Lichtspielhaus Schramberg: Kino wird selbst zum Star - Ein Film wie ein Liebesbrief

In „Spiel des Lichts“ erzählen ehemalige Besucher, Betreiber-Nachfahren und Gesichter der Stadt von ihren Erinnerungen an das traditionsreiche Haus.
Der Filmpionier Carl Laemmle (1867 bis 1939) würde wohl staunen: Sein einstiges Lichtspielhaus in Schramberg wird selbst zum Kinostar. Das Gebäude, eines der international bedeutendsten Zeugnisse deutsch-jüdischer Kulturgeschichte in der Region, steht im Mittelpunkt eines Dokumentarfilms – und das Ensemble besteht aus Menschen, die dort einst selbst im Publikum saßen.