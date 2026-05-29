Lichtspielhaus Schramberg: Kino wird selbst zum Star - Ein Film wie ein Liebesbrief

Der Filmpionier Carl Laemmle (1867 bis 1939) würde wohl staunen: Sein einstiges Lichtspielhaus in Schramberg wird selbst zum Kinostar. Das Gebäude, eines der international bedeutendsten Zeugnisse deutsch-jüdischer Kulturgeschichte in der Region, steht im Mittelpunkt eines Dokumentarfilms – und das Ensemble besteht aus Menschen, die dort einst selbst im Publikum saßen.

Rund 20 Drehtage liegen bereits hinter den Filmschaffenden. Seit mittlerweile drei Jahren arbeitet das Team an „Spiel des Lichts“, langsam bewegt sich das Herzensprojekt Richtung Abspann.

Bekannte Gesichter

„Der Film ist zu einem Herzensprojekt geworden“, sagt Regisseur Volker Armbruster, ausgebildeter Sounddesigner und gebürtiger Schramberger. Im Trailer erzählen zahlreiche Bürger in den knallroten Kinosesseln des Lichtspielhauses von ihren Erinnerungen: von ersten Kinobesuchen, besonderen Begegnungen und großen Filmabenden. Unter den Protagonisten sind bekannte Gesichter der Stadtgesellschaft, der ehemalige Oberbürgermeister Herbert O. Zinell – und sogar Nachfahren des legendären Kinobetreibers Alexander Steib. „Der Enkel hat im Lichtspielhaus sogar Fahrradfahren gelernt“, erzählt Armbruster.

Jedes Gespräch sei ein eigenes kleines Highlight gewesen. „Über das Lichtspielhaus gibt es unglaublich viel zu erzählen – und jeder verbindet mit diesem Ort seine ganz persönliche Geschichte.“

Festivaltour geplant

Für die historische Tiefe des Films sorgt der Historiker Carsten Kohlmann, Vorsitzender des Fördervereins, der am 3. Mai 2024 gegründet wurde. Armbruster engagiert sich dort ebenso wie im „Film Theater Forum“ Freudenstadt. „Man wird kaum ein Team finden, das ehrenamtlich so professionell Filme macht“, sagt er über die Gruppe. Und die Ambitionen sind groß: Wegen der besonderen Geschichte und der filmischen Qualität soll „Spiel des Lichts“ auch bei Filmfestivals eingereicht werden. Geplant sind zudem eine deutschlandweite Festivaltour und Vorführungen in Kinos der Region. Wenn weiterhin alles nach Plan läuft, soll der Film 2027 erstmals zu sehen sein – rechtzeitig vor dem 100-jährigen Bestehen des Gebäudes im Jahr 2028.

Crowdfunding geplant

Finanziert wurde das Projekt bislang über Spenden. Für die letzten Produktionsschritte benötigt das Team jedoch weiteres Geld, das über Crowdfunding gesammelt werden soll. Ein entsprechender Link soll demnächst auf der Website des „Film Theater Forum“ veröffentlicht werden.

Zuletzt hatte die Produktion mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Wegen hoher Schadstoffbelastung durfte das Gebäude an der Oberndorfer Straße zeitweise nicht betreten werden. Inzwischen seien die Reinigungsarbeiten abgeschlossen, teilt der Förderverein mit. Unter Einhaltung der geltenden Vorgaben sei das Haus grundsätzlich wieder zugänglich. Dabei gehe es unter anderem um Brandschutz und die Beseitigung von Stolperfallen. Zuletzt war der Förderverein im August 2025 für Dreharbeiten im Gebäude.

Achtung, kleiner Spoiler

„Wir warten derzeit noch auf weitere Informationen der Stadtverwaltung“, sagt Armbruster. Auch dieses ständige Auf und Ab soll Teil des Films werden. Geplant ist deshalb ein Interview mit Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, um auch die Perspektive der Stadt darzustellen.

Und dann ist da noch die letzte Szene. Achtung, kleiner Spoiler: Am Ende sollen alle Protagonisten noch einmal gemeinsam im Lichtspielhaus Platz nehmen und einen Film anschauen. Vielleicht wird das Gebäude dann für einen Moment wieder genau das sein, was es einmal war: ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen – und das Licht im Saal wieder angeht.