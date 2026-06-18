Lichtspielhaus Schramberg: Hat sich die dicke Luft nun verzogen?

Asbestfunde und Unsicherheit haben die vergangenen Monate rund um das Gebäude geprägt. Nun haben sich Vertreter von Stadt und Förderverein zusammengesetzt.
Asbest im Gebäude und dicke Luft zwischen Teilen des Fördervereins und der Stadtverwaltung: So lassen sich die Herausforderungen der Schramberger Kinofreunde in den vergangenen Monaten zusammenfassen. Ein „klärender Austausch“ sollte nun für Frischluft sorgen. Ist das gelungen? Ziel des Gesprächs sei es gewesen, die aktuelle Situation gemeinsam zu beleuchten, Missverständnisse auszuräumen und über Perspektiven für die Zukunft des Kulturdenkmals zu sprechen, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.