Lichtspielhaus Schramberg: Hat sich die dicke Luft nun verzogen?

Asbestfunde und Unsicherheit haben die vergangenen Monate rund um das Gebäude geprägt. Nun haben sich Vertreter von Stadt und Förderverein zusammengesetzt.

Asbest im Gebäude und dicke Luft zwischen Teilen des Fördervereins und der Stadtverwaltung: So lassen sich die Herausforderungen der Schramberger Kinofreunde in den vergangenen Monaten zusammenfassen. Ein „klärender Austausch“ sollte nun für Frischluft sorgen. Ist das gelungen? Ziel des Gesprächs sei es gewesen, die aktuelle Situation gemeinsam zu beleuchten, Missverständnisse auszuräumen und über Perspektiven für die Zukunft des Kulturdenkmals zu sprechen, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Wurde die Quelle gefunden? Dabei wurde der Förderverein darüber informiert, dass die Reinigungsarbeiten im Lichtspielhaus erfolgreich abgeschlossen worden seien. „Auch die anschließende Schadstoff-Freimessung verlief positiv, wobei der vorgegebene Kostenrahmen eingehalten wurde. Damit ist das Gebäude – unter Vorbehalt und unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften – wieder betretbar“, heißt es vonseiten der Stadt.

Doch was bedeutet das konkret? Die Redaktion hat im Rathaus nachgefragt. Wurde die Ursache der Verunreinigung gefunden? Und konnte sie beseitigt werden? „Ja. Und ja, die Quelle konnte entfernt werden“, so Pressereferent Hannes Herrmann. „Leider sind bekanntlich weiterhin gebundene Schadstoffe im Gebäude vorhanden, weshalb für künftige Veranstaltungen einige Nutzungshinweise zu beachten sein werden.“ Eine regelmäßige Lüftung, wie sie zu Jahresbeginn noch im Raum stand, sei hingegen nicht erforderlich. Die Information, wo sich die Quelle befand, soll nachgereicht werden.

Von Bedeutung ist die Freigabe auch für das Filmprojekt „Spiel des Lichts“, das in Kooperation mit dem Film Theater Forum Freudenstadt entsteht (wir berichteten). Produzent und Regisseur Volker Armbruster präsentierte beim Austausch bereits erste Ausschnitte. Diese dokumentierten die kulturelle und historische Bedeutung des Gebäudes für Schramberg eindrucksvoll, heißt es in der Mitteilung der Stadt anerkennend.

Finanziert wurde das Filmprojekt bislang über Spenden. Für die letzten Produktionsschritte werden jedoch weitere Mittel benötigt, erläuterte Armbruster im Gespräch mit unserer Redaktion. Wer die Crowdfunding-Kampagne unterstützen möchte, findet Informationen unter www.film-theater-forum.de. Offizieller Start ist am Freitag, 26. Juni.

Wie viele Personen künftig das Gebäude gleichzeitig nutzen dürfen, wird derzeit von einem Brandschutzsachverständigen ermittelt. Auch die konkreten Nutzungshinweise müssen noch ausgearbeitet werden. „Vorstellbar ist beispielsweise, dass der Boden in bestimmten Bereichen geschützt werden muss und technische Einrichtungen nicht an den Wänden befestigt werden dürfen“, erklärt Herrmann.

Vor-Ort-Termin

Am 24. Juni soll dazu ein Ortstermin mit Vertretern der Stadt, des Fördervereins sowie der Filmproduktionsfirma Geräuschfabrik von Volker Armbruster stattfinden.

Ein wichtiger Punkt des Gesprächs sei auch die Ausräumung von Unsicherheiten bezüglich der Gebäudezukunft gewesen, so Hannes Herrmann. Es wurde klargestellt, dass das historische Lichtspielhaus nicht vorschnell veräußert werden soll, sondern lediglich auf einer Liste von Gebäuden steht, mit deren Zukunft sich der Gemeinderat befassen soll. Darüber hinaus wurde laut Stadt vereinbart, gemeinsam nach Fördermöglichkeiten zu suchen, um das ehrenamtliche Engagement des Vereins gezielt zu unterstützen.