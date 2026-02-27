Lichtspielhaus in Schramberg: Spannendes Drehbuch

1 Trotz leerer Kassen beschließt der Ausschuss für Umwelt und Technik die Schadstoffreinigung des Lichtspielhauses. Foto: Rainer Langenbacher Zum Thema „35 600 Euro als Kostendeckel fürs Kino“ in Schramberg meint unsere Autorin Karin Zeger:







Link kopiert



Den Spar-Oscar gewinnt der Ausschuss für Umwelt und Technik mit dieser Entscheidung sicher nicht. Trotz klammer Kassen Geld in das Lichtspielhaus zu stecken, ist kein Musterbeispiel haushälterischer Disziplin. Den Publikumspreis dagegen räumen die Stadträte schon jetzt ab. Denn viele Schramberger hängen an diesem Gebäude – ähnlich wie an der Villa Junghans. In der Sitzung war deutlich zu spüren, wie sehr das Gremium rang: Hier wird bei Ausstellungseröffnungen inzwischen jede Brezel halbiert (Butter war gestern), Vereinsförderungen werden gestrichen, Ausgaben auf Kante genäht. Und dort steht ein prägendes Stück Stadtgeschichte – verriegelt, dunkel, ungenutzt. Im Förderverein Lichtspielhaus engagieren sich einige der kreativsten Köpfe der Stadt. Nun sind sie am Zug. Die Entscheidung des Gemeinderats ist kein Freibrief, sondern ein Vertrauensvorschuss. Man wird genau hinsehen, ob und wie die sanfte Wiederbelebung gelingt. Das Licht geht an – aber der Film hat gerade erst begonnen. Fortsetzung folgt.