Lichterspektakel in Freudenstadt: So sieht es im „Wintergarten“ aus

13 Der Kurgarten erstrahlt im Lichterglanz. Foto: Niklas Ortmann

Der „Wintergarten“ in Freudenstadt ist eröffnet. Noch bis zum 17. Dezember können die Besucher im Kurgarten Glühwein, Kulinarik und Handwerkskunst genießen, untermalt von weihnachtlicher Musik und umgeben von funkelndem Lichterglanz.









Kurz nach 12 Uhr am Freitag: Die ersten Gäste lassen sich bereits einen Glühwein oder eine rote Wurst schmecken, während einige Standbetreiber in ihren Hütten noch mit dem Aufbau beschäftigt sind und Helfer mit Schaufeln versuchen, den Kurgarten von der Schnee- und Eisschicht zu befreien, die noch Teile des Bodens bedeckt. Aus den Lautsprechern ertönt „Feliz Navidad“, was zum ersten Mal einen Hauch der Weihnachtsstimmung aufkommen lässt, die der „Wintergarten“ in den kommenden Tagen verspricht.