Lichterspaziergang in Balingen Viele Teilnehmer ohne Maske, aber mit Attest

Balingen - Der Verlauf des sogenannten Lichterspaziergangs am Montagabend in Balingen, bei dem mehr als 100 Teilnehmer auf insgesamt friedliche Weise ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen insbesondere für Kinder zum Ausdruck gebracht haben, hat viele Fragen aufgeworfen – unter anderem diese: Warum trugen viele der Teilnehmer keine Maske, obwohl die Stadt dies zur Auflage gemacht und das Verwaltungsgericht Sigmaringen diese Vorgabe am Montag bestätigt hatte?