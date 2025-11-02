Lichternacht in Villingen: Wenn Lichter die Stadt erstrahlen lassen

Am 7. November erstrahlt Villingen wieder: Bunte Lichter, leuchtende Laternen und überraschende Illuminationen verwandeln die Stadt in ein funkelndes Farbenmeer.
Es ist wieder soweit – die Villinger Lichternacht steht in den Startlöchern. Rainer Böck, vom Vorstandsteam der Abteilung Villingen der Sparte Handel und Gewerbe des Gewerbeverbands Oberzentrum (GVO), trifft letzte Vorbereitungen für diese besondere Nacht am Freitag, 7. November. Was es Neues geben soll und worauf sich die Zuschauer freuen können – wir haben nachgefragt.