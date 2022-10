1 Ganz im Zeichen von 50 Jahre VS steht die Lichternacht. Foto: Bombardi

Überdimensionale, beleuchtete Engel, Sterne und Kerzen verbreiteten in der illuminierten Villinger Innenstadt bei der Lichternacht beinahe einen vorweihnachtlichen Hauch.















VS-Villingen - Neben zahlreichen Verpflegungsständen beteiligen sich auch viele Einzelhandelsgeschäfte an der Aktion. In diesem Jahr stand sie ganz im Zeichen von 50 Jahre VS, ein Motto das in großen leuchtenden weißen Lettern auf dem Platz vor dem Franziskaner-Konzerthaus angebracht war. Trotz der ungünstigen Witterung nutzten viele Besucher die Gelegenheit, beim Erlebnis Lichternacht dabei zu sein. Demgegenüber fiel die Beleuchtung moderater als in den Vorjahren aus.