Lichterglanz und Glühwein: Der Weihnachtsmarkt in Rottweil ist eröffnet – hier sind die ersten Bilder

Vor der großen Bühne drängen sich um 17 Uhr die Menschen, viele sind schon mit einem Glühwein ausgerüstet – der legendäre Marinepunsch-Stand gleich am Rathaus ist dicht umlagert. Da ist Oberbürgermeister Christian Ruf in dem großen Trubel zunächst kaum zu verstehen, als er den offiziellen Startschuss für den Weihnachtsmarkt setzt.

60 000 waren es 2023

„So viele Menschen schon zum Beginn – einfach toll“, freut er sich über den großen Zustrom. Aber ganz verwunderlich ist das nicht, denn wie er erinnert seien es im vergangenen Jahr rund 60 000 Menschen gewesen, die den Rottweiler Weihnachtsmarkt besucht haben. „Wir wollen uns jedes Jahr etwas neues einfallen lassen“, betont Ruf.

Marinepunsch und mehr lockt

Diesmal ist der Weihnachtsmarkt gewachsen und es wurde zehn neue Hütten eingesetzt, die Partnerstadt Hyères ist seit vielen Jahren wieder mit einem Stand vertreten und natürlich, so Ruf, dürfe in bewährter Weise auch die Crew des Minentauchersuchboots „Rottweil“ nicht fehlen. „Genießen sie den Marinepunsch – natürlich in Maßen“, rät der Oberbürgermeister. Der Erlös geht wieder einem guten Zweck zu.Vereine, Chöre und Institutionen sorgen wieder für ein buntes Rahmenprogramm und der Nachtwächter, der die Besucher zum Auftakt ebenfalls begrüßte, lädt zu Führungen ein. Auch in den Museen und bei begleitenden Aktionen ist einiges geboten.

So viel, dass Oberbürgermeister Christian Ruf sich sicher ist: „Einmal zum Weihnachtsmarkt kommen, das reicht eigentlich gar nicht.“ Sein Dank gilt allen helfenden Händen, dem GHV-Vorsitzenden Detlev Maier sowie den Marktmeistern Matthias Groß und Jürgen Cottre. Und einen Extra-Dank gibt es für den Betriebshof, der die neuen Hütten als „eigenes Patent“ hervorragend umgesetzt und aufgebaut habe.

Maier hört als GHV-Vorsitzender auf

Detlev Maier spricht dann erstmals aus, was sich im Hintergrund schon länger abzeichnet. Er dankte allen Mitwirkenden als „Noch-GHV-Vorsitzender“ – sprich, er wird sein Amt an der Spitze des Gewerbe- und Handelsvereins abgeben. Der „ganzen Truppe des GHV“ spricht er – passenderweise am Tag des Ehrenamts – großen Dank für ihren Einsatz aus. „Ich bin stolz auf euch.“ Und Maier erinnert die Besucher daran, dass sich nicht nur ein Bummel auf dem Markt, sondern auch bei den Einzelhändlern lohnt.

Währenddessen füllt sich der Markt zusehends und an den vielen Verkaufsständen mit Holzarbeiten, Schmuck, wärmenden Mützen und vielem mehr wird ergiebig gestöbert. Das kulinarische Angebot findet ebenfalls guten Absatz. Eine heiße Rote wärmt an diesem kalten Abend bestens von innen.

Info

Der Weihnachtsmarkt in Rottweil dauert noch bis zum 15. Dezember.