Lichterfest in Schönau: Singen, essen und trinken bei Kerzenlicht

Hunderte Besucher bevölkern das Lichterfest, das nunmehr zum 14. Mal in Schönau stattfindet. Besonders beeindruckend ist die Lichtkulisse.
Hunderte Wiesentäler haben sich am Samstagabend zum Lichterfest getroffen. Die Agendagruppe Aktiv für Schönau hatte etwa 800 Lichtertüten in der Talstraße und den angrenzenden Straßen aufgestellt. Auch die Bankreihen im „Münster des Schwarzwalds“ waren gesäumt von den weißen Lichtern. Für die festliche Beleuchtung des Zentrums war der Todtnauer Timo Walleser zuständig. Die Bäume wurden farbig angestrahlt, ebenso das monumentale Gotteshaus. Das Rathaus erstrahlte mit seinem Adventskalender und dem Weihnachtsbaum, ein Herz aus Teelichtern erhellte den Rathausplatz. Auch in den Fenstern des Gymnasiums waren Lichter.