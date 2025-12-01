Lichterfest in Schönau: Singen, essen und trinken bei Kerzenlicht

Hunderte Besucher bevölkern das Lichterfest, das nunmehr zum 14. Mal in Schönau stattfindet. Besonders beeindruckend ist die Lichtkulisse.

Hunderte Wiesentäler haben sich am Samstagabend zum Lichterfest getroffen. Die Agendagruppe Aktiv für Schönau hatte etwa 800 Lichtertüten in der Talstraße und den angrenzenden Straßen aufgestellt. Auch die Bankreihen im „Münster des Schwarzwalds“ waren gesäumt von den weißen Lichtern. Für die festliche Beleuchtung des Zentrums war der Todtnauer Timo Walleser zuständig. Die Bäume wurden farbig angestrahlt, ebenso das monumentale Gotteshaus. Das Rathaus erstrahlte mit seinem Adventskalender und dem Weihnachtsbaum, ein Herz aus Teelichtern erhellte den Rathausplatz. Auch in den Fenstern des Gymnasiums waren Lichter.

Die Festbesucher schätzen die heimelige Stimmung, die das Kerzenlicht hervorruft. Der Chor der Buchenbrandgrundschule („ChorKids“) sang zahlreiche Lieder – zum Beispiel „To Chimona“ (griechisch für „Der Winter“), „Winterpracht“, das „Lied vom Friedenslicht“, das kongolesische „Nga Jo Jo Yuky Ye Ye“ (Jesus kam im Stall zur Welt), „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“, „Der Mond ist aufgegangen“ und mit dem Schüler-Eltern-Lehrer-Chor (SEL) des Gymnasiums „Let my light shine bright“.

Kinder und Erwachsene singen gemeinsam

Geleitet wird der Kinderchor, bei dem auch zehn Kinder mitsangen, die noch nicht in der Schule sind, von der musikbegeisterten Ingrid Höckele-Schmidt, die früher mal Lehrerin an der Buchenbrandgrundschule war. Schmidt verkaufte auch Kleidung. Der Erlös aus dem Verkauf spendet sie der Haitihilfe Heinz Kühn.Vor den Kindern trat der Erwachsenenchor auf. Ihnen folgten Katrin und Tom von „Zwei ist (K)einer Zuviel“, die Weihnachtsklassiker aus Rock und Pop sangen. Christine Thoma-Garbe von der Agendagruppe wes daraufhin, dass auch viele Senioren zu den Orgelimprovisationen des Organisten Dominik Walleser kommen, mit denen das Lichterfest eröffnet wird.

Zahlreiche Vereine verpflegten die Besucher. .

Zu den Stammgästen des Lichterfests gehört Mina Weiland. Sie liebt den heißen Apfelsaft mit dem Birnenschnaps „Willy“. Die Veranstaltung habe eine vorweihnachtliche Stimmung und sei familiär und ruhig.