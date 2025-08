1 Das Feuerwerk erleuchtete die kühle Nacht beim Lichterfest in Bad Liebenzell. Foto: Sabine Stadler Trotz kühler Witterung kamen viele Besucher zum August-Lichterfest in Bad Liebenzell.







Herbstlich fühlte sich das zweite Lichterfest in diesem Jahr an. Vermisst wurden bei der Rückkehr des August-Events nach einjähriger Zwangspause die wärmenden Sonnenstrahlen. Trotzdem zog der Kurpark bereits am Nachmittag viele Gäste an. Hier erwartete sie ein buntes Party-Musikprogramm zum genussvollen Abfeiern.