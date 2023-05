Das erste Lichterfest in diesem Jahr war für den Veranstalter, die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH, ein voller Erfolg und dies, obwohl die Stadt Bad Liebenzell am Pfingstwochenende verkehrstechnisch gleich zwei Großveranstaltungen gleichzeitig zu bewältigen hatte. Wetter und Stimmung waren optimal. Die Kultband « „80sAlive“ traf voll die Herzen Tausender Fans. Der bisherige Besucherrekord von 8000 wurde mit 9000 Gästen deutlich überschritten.

Hits der 1980er-Jahre

Beim Auftakt-Lichterfest am Pfingstsonntag in Bad Liebenzell standen die wilden 1980er-Jahre im Vordergrund. Nicht nur wild, sondern vor allem knallig, bunt und extrem waren sie. Entsprechend ausstaffiert die Kultband „80sAlive“. Sie entführte ihre Fans Sonntagabend mit ihren sensationellen Auftritten in die Zeit der vermeintlich schlechten Frisuren und schrägen Klamotten. Lange waren die 1980er-Jahre deshalb verpönt. Doch das hat sich geändert. Inzwischen sehnen sich viele nach der Zeit, in der Handys und Internet noch keine Rolle spielten. Viele große Popstar-Namen wie Nena, Prince und Falco werden mit dieser Zeit verbunden. Ihre Hits stehen bis heute, so auch Sonntagabend, hoch im Kurs. Das Publikum fühlte sich schnell in das kuriose Jahrzehnt ihrer eigenen Jugend zurückversetzt, in denen laut Diego Maradona bei einer Fußball-WM die „Hand Gottes“ im Spiel war und dank Boris Becker und Steffi Graf viele Deutsche den Tennissport für sich entdeckten.

Die Veranstalter hatten mit ihrer Auswahl voll den Zeitgeist getroffen. Und ihr Publikum dankte es ihnen. Die bekannten Ohrwürmer wurden rauf und runter gespielt, die Erwartungen der Besucher damit mehr als erfüllt. Auch das Wetter hätte kaum traumhafter sein können.

Die Besucherzahlen sprechen für sich. 9000 Gäste wurden laut Bürgermeister Roberto Chiari gezählt. Ein absoluter Besucherrekord in der Geschichte des Lichterfestes.

Kostenloser Shuttle-Service

Die Angebote des kostenlosen Shuttle-Services hatte man in weiser Voraussicht auf eine hohe Besucherzahl deutlich ausgedehnt, sodass das eigentliche Verkehrs- und Parkplatz-Chaos zwar nicht gänzlich vermieden, aber dennoch deutlich eingedämmt werden konnte, zumal Bad Liebenzell an diesem Wochenende auch noch eine weitere Großveranstaltung zu bewältigen hatte.

Bereits am Samstag öffneten diesmal die Standbetreiber ihre Tore und ließen ihre Zapfanlagen warmlaufen. Die Stuttgarter Band „Boomboxx“ weihte beim „Vorglühen“ das Lichterfest ein und sorgte schon am Vorabend für ausgelassene Stimmung. Mickie Sixx führte dann Sonntagabend durch das Programm und präsentierte seine prominenten Pop-, Rockstars und Sternchen „Live on Stage“. Mickie, seine sieben Musiker und die Mädels der „80sAlive Dancing Crew“ gaben alles und boten eine fulminante Liveshow.

Kinderschminken und Glitzertattoos, Hüpfburg, Eisenbahn sowie Zauberstäbe zum selber Basteln mit „Prinz Orlando“ waren die Attraktionen für die Kleineren und standen wieder hoch im Kurs. Der Parksaal war bis in die späte Nacht quasi ausgebucht. Auch kulinarisch wurden die Besucher durch eine Vielfalt von leckeren Angeboten sehr verwöhnt und schätzen es sehr, dass auch das Kurhaus-Restaurant innen bewirtet wurde.

Und dann war es endlich wieder so weit. Das große Musikfeuerwerk mit Lasershow sorgte einen Moment lang bei den Gästen für große Faszination. Mit großem Beifall wurde das Spektakel aus Feuerwerk und Lasershow anschließend belohnt.