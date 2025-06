Die Innenstadt, inklusive dem Rathausplatz, wird vom 9. bis zum 12. Juli zur großen Festmeile.

Mittwoch, 9. Juli

Zur Eröffnung spielt das Blasorchester Bad Dürrheim. Wie früher schon bei der Sommer-Sinnfonie darf der Auftritt des Blasorchesters nicht fehlen. In diesem Jahr übernehmen die talentierten Musikerinnen und Musiker aus der Kernstadt die Eröffnung des Lichterfestwochenendes. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 20 Uhr.

Donnerstag, 10. Juli

Die Schlagerband Papis Pumpels vom Bodensee kommt am Donnerstag, 10. Juli, im Rahmen eines Sommerkonzertes zurück auf den Rathausplatz. Als Einstimmung für das Lichterfest sind Papis Pumpels die ideale Besetzung um für Begeisterung und auslassende Stimmung zu sorgen. Bereits 2023 waren die Pumpels auf dem Rathausplatz zu Gast und haben dort bereits den Platz zum Beben gebracht. Nun also die Neuauflage in gewohnter Atmosphäre im Herzen der Stadt. Einlass ist 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr, Karten im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Abendkasse 23 Euro und ermäßigt 21 Euro. Zudem besteht die Möglichkeit sich ein Kombiticket aus Eintrittskarte für Papis Pumpels und Lichterfestbändchen zu sichern. Für 25, beziehungsweise 23 Euro (ermäßigt). Das Lichterfestbändchen einzeln kostet sieben Euro. Der Eintritt zum Lichterfest ist grundsätzlich frei, mit dem Bändchen gibt es beim Lichterfest Rabatt auf Getränke und ausgewählte Speisen.

Freitag, 11. und Samstag, 12. Juli

Das Lichterfest ist alle zwei Jahre ein besonderer Höhepunkt im Veranstaltungskalender und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. In diesem Jahr findet das Lichterfest zum ersten Mal an zwei Tagen statt. Das bedeutet noch mehr Musik, noch mehr Lichter und noch mehr Stimmung.

Vom Rathausplatz bis zum Gasthaus Krone befinden sich zahlreiche Getränke- und Essensstände. Auch das Programm an den beiden Tagen verspricht Abwechslung für Jung und Alt. Insgesamt werden an den beiden Tagen zwölf verschiedene Künstler und Bands das Lichterfest mit Ihrem musikalischen Auftritten bereichern.

Programm

Die Acts spielen dabei auf drei Bühnen. Diese befinden sich auf dem Rathausplatz, bei der Volksbank sowie beim Gasthaus Krone. Am Freitag, 11. Juli, Bühne Rathausplatz 17.30 Uhr: absperr.band; 20 Uhr: Brasstastisch; Bühne Volksbank 18 Uhr: Locker vom Hocker; 20.30 Uhr; Baarblech; Bühne Krone 17 Uhr: Karaboom; 20 Uhr: Millibach Musikanten.

Am Samstag, 12. Juli, Bühne Rathausplatz 17 Uhr: Slamjam Hiprock; 20 Uhr James Torto; Bühne Volksbank 18 Uhr: Matthias Rapp; 20.30 Uhr: Eurokrainer; Bühne Krone 17 Uhr: Smash; 20 Uhr: Crazy Room. Am Freitag ist die Festmeile von 17 bis 24 Uhr geöffnet, am Samstag von 16 bis 24 Uhr. Weitere Informationen und Tickets unter www.sommer-in-bd.de.