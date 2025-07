Lichterfest in Bad Bellingen: Ein Sommerabend voller Magie und Lebensfreude

Lichterfest in Bad Bellingen

Bunte Lichter werden den Bad Bellinger Kurpark beim Lichterfest erhellen.







Der Kurpark Bad Bellingen verwandelt sich am Samstag, 26. Juli, von 16 bis 1 Uhr in ein strahlendes Lichterparadies, heißt es in einer Ankündigung der Gemeinde. Zum 51. Mal lädt das Lichterfest Einheimische und Gäste dazu ein, gemeinsam einen unvergesslichen Sommerabend mit Musik, Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten zu erleben. Die Veranstalter versprechen ein Fest für die ganze Familie.