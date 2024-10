Lichterfahrt in Glatten

1 Zur Lichterfahrt hatte das Ladda-Trail-Team Glatten am Freitagabend eingeladen. Das am schönsten beleuchtete Bike wurde prämiert. Philipp Gaiser aus Baiersbronn (vorne) gewann den ersten Preis. Foto: Uwe Ade

Der aufgeweichte, matschige Untergrund hielt die rund 30 Mountainbiker am Freitagabend nicht davon ab, sich nach Sonnenuntergang auf ihre Räder zu schwingen, um an der Lichterfahrt auf dem Ladda-Trail Glatten teilzunehmen.









Eine Lichterfahrt fand am Freitagabend auf dem Ladda-Trail in Glatten statt. Bei diesem besonderen Event waren die Teilnehmer zur Ausleuchtung des eigenen Rads – ob mit Lichterkette oder Strahler – aufgefordert. Das am schönsten beleuchtete Rad wurde prämiert.